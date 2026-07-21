छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar DCC Bank : आमदार सत्तारांना धक्का! विलास भुमरे यांची अध्यक्षपदी एकमुखाने निवड; साडेचार हजार कोटींची जिल्हा बँक शिवसेनेच्या ताब्यात

Chhatrapati Sambhajinagar DCC Bank Chairman Election : महायुतीतील तडजोडीनंतर छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदी शिवसेनेचे आमदार विलास भुमरे, तर उपाध्यक्षपदी भाजपचे रामूकाका शेळके यांची बिनविरोध निवड झाली.
Chhatrapati Sambhajinagar DCC Bank Chairman Election

Chhatrapati Sambhajinagar DCC Bank Chairman Election

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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छत्रपती संभाजीनगर : सुमारे साडेचार हजार कोटींचे भागभांडवल असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अखेर ‘ठाणे पॅटर्न’नुसार भाजपला शिवसेनेच्या ताब्यात द्यावी (Vilas Bhumare elected DCC Bank Chairman) लागली. रविवारी (ता. १९) रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या मंथन बैठकीनंतर बँकेच्या अध्यक्षपदी शिवसेनेचे आमदार विलास भुमरे, तर उपाध्यक्षपदी भाजपचे रामूकाका शेळके यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले.

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