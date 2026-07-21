Chhatrapati Sambhajinagar DCC Bank : आमदार सत्तारांना धक्का! विलास भुमरे यांची अध्यक्षपदी एकमुखाने निवड; साडेचार हजार कोटींची जिल्हा बँक शिवसेनेच्या ताब्यात

छत्रपती संभाजीनगर : सुमारे साडेचार हजार कोटींचे भागभांडवल असलेली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अखेर ‘ठाणे पॅटर्न’नुसार भाजपला शिवसेनेच्या ताब्यात द्यावी (Vilas Bhumare elected DCC Bank Chairman) लागली. रविवारी (ता. १९) रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या मंथन बैठकीनंतर बँकेच्या अध्यक्षपदी शिवसेनेचे आमदार विलास भुमरे, तर उपाध्यक्षपदी भाजपचे रामूकाका शेळके यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले..सोमवारी (ता. २०) सकाळी अकरा वाजता संचालक मंडळाच्या बैठकीत दोघांचीही निवड बिनविरोध झाल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी समृत जाधव यांनी जाहीर केले. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीने २० पैकी १९ संचालक निवडून आणले होते. स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर अध्यक्षपदावर दावा करण्यासाठी महायुतीत तीन गट पडल्याने वरिष्ठांसमोर पेच निर्माण झाला होता. शिवसेनेत आमदार सत्तार आणि खासदार भुमरे या दोन गटांत रस्सीखेच सुरू होती..Konkan MLC Election : '5 वेळा पराभूत केलेल्या उमेदवारासाठी...'; उदय सामंतांचा तटकरेंच्या बिनविरोध निवडीवर थेट आक्षेप, महायुतीमधील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर?.दरम्यान, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत महायुतीने अध्यक्षपद भाजपकडे आणि उपाध्यक्षपद शिवसेनेकडे दिले. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगरात ठरलेल्या २-३ वर्षांच्या फॉर्म्युल्यानुसार पहिली दोन वर्षे अध्यक्षपद शिवसेनेला देण्याचे ठरले. रविवारी रात्री उशिरा मंत्री अतुल सावे यांच्या निवासस्थानी पालकमंत्री संजय शिरसाट, खासदार संदीपान भुमरे व इतर नेत्यांची बैठक झाली. त्यात अध्यक्षपदासाठी शिवसेनेचे आमदार विलास भुमरे व उपाध्यक्षपदासाठी भाजपचे रामूकाका शेळके यांचे नाव वरिष्ठ नेत्यांकडे पाठवण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.