Chhatrapati Sambhajinagar:डिझेल संकटाने ट्रान्सपोर्ट उद्योगाला ब्रेक; एक हजार ट्रक, कंटेनर जागेवरच ; रोज २५ कोटींचा फटका

छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यात डिझेलचा पुरेसा साठा आहे, असा दावा प्रशासन करीत आहेत. प्रत्यक्षात पंपांवर तासन् तास रांगेत राहूनही डिझेल मिळत नाही. त्यामुळे खरेच टंचाई आहे की ती निर्माण केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचा सर्वाधिक फटका मालवाहतूक व्यवसायाला बसला. डिझेल मिळत नसल्याने सध्या जिल्ह्यात जवळपास एक हजार ट्रक, कंटेनर आणि मालवाहतूक करणारी वाहने जागेवरच उभी आहेत. त्यामुळे दिवसाकाठी २५ कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प होत असल्याची माहिती ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांनी दिली..जिल्ह्यात रोज साधारण अडीच हजार ट्रक, टेंपो, कंटेनर आणि अन्य मालवाहतूक वाहने विविध राज्यांतून माल घेऊन येतात. त्याचप्रमाणे तेवढीच वाहने येथून कृषी माल, औद्योगिक साहित्य, किराणा, बांधकाम साहित्य आणि अन्य वस्तू घेऊन महाराष्ट्रासह इतर राज्यांकडे रवाना होतात. मात्र, डिझेल टंचाईमुळे अनेक वाहनांना इंधन मिळत नसल्याने ती रस्त्यावर, वाळूज येथील ट्रान्सपोर्ट नगरात आणि विविध पेट्रोलपंप परिसरात उभी राहत आहेत.औरंगाबाद वाळूज येथील औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार चौक येथील ट्रक टर्मिनल..गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष असद अहमद यांनी सांगितले, 'डिझेल नसल्याने जवळपास एक हजार मालवाहतूक वाहने थांबली. एका वाहनाचे दिवसाचे सरासरी दोन हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे. त्यानुसार रोज सुमारे २० लाख रुपयांचे थेट आर्थिक नुकसान ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाला सहन करावे लागत आहे. विविध कंपन्यांना आणि व्यापाऱ्यांचे रोज एकूण सरासरी २५ कोटी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले..तीन हजार लोकांच्या हाताला नाही काम वाहने उभी राहिल्यामुळे फक्त मालकांचेच नुकसान होत नसून चालक, क्लीनर, हमाल, लोडिंग-अनलोडिंग कामगार, गोडाऊन कर्मचारी, मेकॅनिक आणि ट्रान्सपोर्ट कार्यालयातील कर्मचाचारी अशा जिल्ह्यातील एकूण तीन हजारांपेक्षा कर्मचाऱ्यांच्या कामावरही परिणाम झाला..व्यापाऱ्यांनाही फटकामालवाहतूक ठप्प होत असल्याने व्यापाऱ्यांनाही या परिस्थितीचा फटका बसू लागला. वेळेवर माल पोचत नसल्याने बाजारपेठेतील पुरवठा साखळी विस्कळित होत आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील कच्चा माल आणि तयार माल वाहतुकीत अडथळे निर्माण होत असून, काही कंपन्यांच्या वितरण प्रक्रियेलाही विलंब होत आहे. कृषी उत्पादनांची वाहतूक रखडल्याने शेतकरी आणि व्यापारी दोघांनाही अडचणी निर्माण होत आहेत. अनेक ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिकांनी प्रशासन आणि तेल कंपन्यांकडे तातडीने पुरवठा वाढविण्याची मागणी केली. पुढील काही दिवसांत परिस्थिती सुधारली नाही, तर मालवाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे ठप्प होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.."डिझेल टंचाईमुळे ट्रान्सपोर्ट उद्योग पूर्णपणे विस्कळित होण्याची वेळ आली. माल वेळेवर पोचत नसल्याने व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. चालक आणि कामगारांवर उपासमारीची वेळ येत आहे. प्रशासनाने तातडीने डिझेल पुरवठा सुरळीत करून ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाला दिलासा द्यावा."- असद अहमद, उपाध्यक्ष. औरंगाबाद गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन.