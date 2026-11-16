Diwali Return Rush: रेल्वे, बस फुल्ल; समृद्धीवरही वाहनांच्या रांगा ;मिळेल त्या वाहनाने ८० हजारांहून अधिक प्रवाशांचा प्रवास

छत्रपती संभाजीनगर : दिवाळी साजरी करून आपापल्या कामाच्या ठिकाणी परतण्यासाठी निघालेल्या सुमारे ८० हजार प्रवाशांनी रविवारी (ता. १५) शहरातील दोन्ही एसटी बसस्थानके आणि रेल्वेस्थानक ओसंडून वाहिले. आरक्षण नसताना मिळेल त्या बसने जाण्यासाठी बसस्थानकावर प्रवाशांची धावपळ उडाली. दुसरीकडे सर्वच रेल्वेंना तुफान गर्दी झाली होती. शिवाय दुसरीकडे समृद्धी महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या वाढल्याने टोलनाक्यांवर वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या होत्या..दिवाळीचा सण आणि सुट्यांचा आनंद घेतल्यानंतर शनिवारपासूनच (ता. १४) परतीच्या प्रवासाची घाई सुरू झाली. रविवारी (ता. १५) परतीच्या प्रवासाला निघालेल्या प्रवाशांनी मध्यवर्ती बसस्थानक, सिडको बसस्थानक आणि रेल्वेस्थानकावर प्रचंड गर्दी केली. मागील महिनाभरापासून रेल्वेची ठिकठिकाणी कामे सुरू असल्याने अनेक रेल्वेंना सतत विलंब होत होता. रविवारी सुदैवाने कुठेही ब्लॉक नसल्याने सर्वच ट्रेन वेळापत्रकानुसार धावत होत्या. .मात्र, प्रवाशांच्या गर्दीने स्थानक फुलून गेले होते. मराठवाडा एक्स्प्रेस, सचखंड एक्स्प्रेस, गुंटूर एक्स्प्रेस, तपोवन एक्स्प्रेस, देवगिरी, नंदीग्राम, हडपसर यांसह सर्वच रेल्वेंना प्रचंड गर्दी होती. आरक्षण करूनही अनेकांना त्यांच्या जागा मिळू शकल्या नाहीत; कारण आधीच्या स्थानकांवरूनच प्रवाशांनी त्या जागा बळकावल्या होत्या. यावरून वादावादीचे प्रकारही घडले. रेल्वेच्या डब्यांमध्ये मिळेल त्या जागेवर उभे राहून प्रवास करणाऱ्यांची संख्याही मोठी होती.. सावंगी बायपासवर कोंडी;अडीच किमीसाठी एक तास पिसादेवी :जळगाव महामार्गावरील समृद्धी महामार्गाच्या प्रवेशद्वारापासून सावंगीपर्यंत रविवारी (ता. १५) सायंकाळी सहा ते दहाच्या दरम्यान अडीच किलोमीटर अंतरावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. हे अंतर पार करण्यासाठी वाहनचालकांना तब्बल एक तास लागत होता. सायंकाळच्या सुमारास जळगाव आणि समृद्धी महामार्गावरून शहरात येणाऱ्या वाहनांचा ओघ वाढला. त्यामुळे सावंगी बायपास परिसरात वाहतुकीचा वेग मंदावला. बायपासवरून येणारी वाहने मुख्य महामार्गावर आल्यास कोंडीत आणखी भर पडण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांनी या मार्गावरील वाहने रोखली..परिणामी, बायपासवरही एक किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. जळगाव रोडवर रुग्णवाहिकेला मिळाली नाही वाट जळगाव महामार्गावर वाहनांच्या तीन-तीन रांगा लागल्याने वाहनांना पुढे जाण्यासाठी जागाच उरली नव्हती. या कोंडीत रुग्णवाहिकाही अडकली. सायरन वाजवूनही इतर वाहनांना बाजूला होण्यासाठी जागा मिळत नसल्याने रुग्णवाहिकेला मार्ग काढताना मोठी कसरत करावी लागली. दरम्यान, कोंडीत अडकलेल्या लहान मुलांसह ज्येष्ठ नागरिक आणि अन्य प्रवाशांचे हाल झाले. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत प्रयत्न केले. मात्र, वाहनांची संख्या मोठी असल्याने कोंडी फोडताना त्यांचीही मोठी दमछाक झाली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.