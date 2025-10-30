फेक कॉल सेंटरचा मास्टरमाइंड फारुकीला गोव्यात ठोकल्या बेड्या; अलिशान सात कार केल्या जप्त, पोलिसांना टिप मिळाली अन्...

छत्रपती संभाजीनगर : फेक कॉल सेंटरच्या माध्यमातून (Fake Call Center Scam) अमेरिकेतील नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पोलिस निरीक्षक गीता बागवडे यांच्या पथकाने मंगळवारी (ता. २८) पर्दाफाश केला. या कॉल सेंटरचा भारतातील मास्टरमाइंड फारुक मुकदम शहा ऊर्फ फारुकी (मूळ रा. गारखेडा, सध्या अहमदाबाद) याला गोव्यातील कलंगुट परिसरातून बुधवारी (ता. २९) सकाळी सव्वादहाला बेड्या ठोकल्या. बेगमपुरा पोलिस ठाण्याचे (Begampura Police Station) निरीक्षक मंगेश जगताप यांच्यासह पथकाने त्याला ताब्यात घेतले..फारुकी मूळ गारखेड्याचापोलिसांनी सांगितले की, आरोपी फारुकी हा मूळचा गारखेड्यातील रहिवासी आहे. तो उच्च शिक्षित असून संगणकतज्ज्ञ आहे. तो दहा वर्षांपासून शहर बदलून राहतो. एका ठिकाणी खूप कमी वेळ राहतो. परदेशी नागरिकांना फसविण्यासाठी तो केवळ व्हॉट्सॲपद्वारे आभासी संभाषण करीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी तो मोबाइल वापरत नव्हता, तर केवळ लॅपटॉपद्वारे हे कॉल होत असत..Love Affair Crime : पहिली भेट ते संबंध ठेवण्याच्या बहाण्याने हत्या; अमृतानं रामकेशला कसं आणि का संपवलं? वाचा A to Z स्टोरी.पोलिसांना मिळाली टिपशहरातील चिकलठाणा एमआयडीसी परिसरातील कॉल सेंटरवर छापा पडला, त्यावेळी तो शहरात नव्हता. छाप्यादरम्यान स्थानिक आरोपींनी मुख्य आरोपी फारुकी याचा मोबाईल क्रमांक पोलिसांना दिला, त्यावरुन पोलिसांनी लोकेशन काढले तेव्हा ते गोवा राज्यातील आले..मात्र, त्याला छाप्याची भनक लागताच तो ज्या ठिकाणी होता तिथून गोव्यात गेल्याची टिप पोलिसांना मिळाली होती, नेमके त्याच वेळेस छत्रपती संभाजीनगर पोलिसांनी गोवा पोलिसांशी संपर्क केला, गोवा पोलिसांनीही त्याचे लोकेशन काढून त्याला कलंगुट परिसरातून उचलले. त्यानंतर बेगमपुरा ठाण्याचे पीआय मंगेश जगताप आणि एक कर्मचारी अशा दोघांनीच रातोरात गोवा गाठले आणि आरोपी फारुकीला बुधवारी (ता. २९) सकाळी दहाला बेड्या ठोकल्या. त्यानंतर ट्रान्झिट रिमांड घेत छत्रपती संभाजीनगरला रात्री आणण्यात आले..VIDEO : स्विफ्ट कारने तीन वर्षांच्या चिमुरडीला चिरडले, पण नशिबाने...; CCTV मध्ये कैद झाला अंगाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ.सात कार नेल्या ठाण्यातआरोपींना ने-आण करण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या अलिशान कार पोलिसांनी जप्त केल्या. यातील महागड्या कारच्या चाव्या आरोपींनी दिल्याच नाहीत. अशा सात महागड्या कार एमआयडीसी सिडको पोलिसांनी बुधवारी सायंकाळी उशिरा महापालिकेच्या टोइंग क्रेनच्या मदतीने पोलिस ठाण्यात जमा केल्या..६० लाखांचा मुद्देमाल जप्तपोलिसांनी छापा मारल्यानंतर शेवटपर्यंत एकेक साहित्य जमा केले. यामध्ये १०६ लॅपटॉप, १४६ मोबाइल, प्रिंटर, चार्जर आदी एकूण ६० लाख ५९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. विशेष म्हणजे, छापा मारल्याच्या दुसऱ्या दिवशी २९ ऑक्टोबरच्या सायंकाळी सहापर्यंत या मुद्देमालाची पॅकिंग सुरू होती. त्यासाठी एका पथकाला रात्रभर कॉल सेंटरमध्येच मुक्काम करावा लागल्याचे सूत्रांनी सांगितले..सहा जणांना सहा नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीभावेश प्रकाश चौधरी (वय ३४, रा. पंचवटी पार्क, अंबिकानगर, वडाऊ, अहमदाबाद, गुजरात), भाविक शिवदास पटेल (वय २७, रा. मुंबई), सतीश शंकर लाडे (वय ३५, रा. गुजरात हौसिंग बोर्ड, अहमदाबाद) आणि वलय पराग व्यास (रा. अहमदाबाद), मनवर्धन राठोड, अजय ठाकूर या सहा जणांना न्यायालयात हजर केले असता, त्यांना सहा जणांना सहा नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली, तर उर्वरित आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने त्यांची रवानगी हर्सूल कारागृहात करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.