छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar : अतिक्रमणात घर जाण्याच्या चिंतेने तरुण शेतकऱ्याने संपवले जीवन; नातेवाइकांचा मृतदेहासह चिकलठाण्याच्या चौकात ठिय्या

Chhatrapati Sambhajinagar News : महापालिकेने दोन महिन्यांपूर्वी चिकलठाण्यात रस्ता रुंदीकरण मोहीम राबविली.
Chhatrapati Sambhajinagar News

Chhatrapati Sambhajinagar News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : मनपाच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे घर सोडावे लागलेल्या एका तरुण शेतकऱ्याने (Chhatrapati Sambhajinagar Farmer) मळ्यात गळफास घेतल्याने संतापलेले नातेवाईक आणि गावकऱ्यांनी त्याच्या मृतदेहासहित चिकलठाण्याच्या (Chhatrapati Sambhajinagar Protest News) चौकात ठिय्या आंदोलन केले. अडीच तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे जालना रोडच्या दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या.

Loading content, please wait...
Aurangabad Crime
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com