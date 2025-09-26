Chhatrapati Sambhajinagar : अतिक्रमणात घर जाण्याच्या चिंतेने तरुण शेतकऱ्याने संपवले जीवन; नातेवाइकांचा मृतदेहासह चिकलठाण्याच्या चौकात ठिय्या

छत्रपती संभाजीनगर : मनपाच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे घर सोडावे लागलेल्या एका तरुण शेतकऱ्याने (Chhatrapati Sambhajinagar Farmer) मळ्यात गळफास घेतल्याने संतापलेले नातेवाईक आणि गावकऱ्यांनी त्याच्या मृतदेहासहित चिकलठाण्याच्या (Chhatrapati Sambhajinagar Protest News) चौकात ठिय्या आंदोलन केले. अडीच तास चाललेल्या या आंदोलनामुळे जालना रोडच्या दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. .मृताच्या नातेवाईकाला नोकरी, आर्थिक मदत या प्रमुख मागण्या मान्य केल्याशिवाय हटणार नाही, असा पवित्रा नागरिकांनी घेतल्याने तणाव निर्माण झाला. अखेर पोलिस प्रशासन आणि नागरिकांशी चर्चा केल्यानंतर नागरिकांनी मृतदेह घरी नेला. त्यानंतर तणाव कमी झाला आणि वाहतूक सुरळीत झाली. तरीही या भागात पोलिस बंदोबस्तात वाढ करण्यात आली आहे..शेतकऱ्यांची घरं पाण्यात बुडाली, संसार उद्ध्वस्त झाला; जिल्हाधिकारी मात्र नाचगाण्यात मग्न, VIDEO व्हायरल होताच संताप.चिकलठाणा परिसरातील महादेव गल्लीत राहणारा तरुण शेतकरी राजेश्वर साईनाथ नवपुते ऊर्फ गोटे (वय ३०) याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. ही घटना २५ सप्टेंबरला सकाळी नऊच्या सुमारास उघडकीस आली. दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेने त्याच्या तीन मजली इमारतीच्या अतिक्रमण कारवाईसंदर्भात नोटीस दिली होती. तेव्हापासून तो तणावाखाली होता. या धक्क्यातून सावरू न शकल्यानेच त्याने टोकाचा निर्णय घेतल्याचे नातेवाइकांनी सांगितले..राजेश्वर रोज सकाळी आठच्या सुमारास मळ्यातून दूध घेऊन घरी परतायचा. गुरुवारी तो नेहमीच्या वेळेत आला नाही. यामुळे घरच्यांना शंका आली. त्याचा पुतण्या धावत गेला आणि घरात पाहणी केली असता राजेश्वरने दोरीने गळफास घेतल्याचे दिसून आले. हा प्रकार समजताच कुटुंब व शेजारी धावून आले. राजेश्वरच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी, आजी आणि तीन महिन्यांचा मुलगा असा परिवार आहे..राजेश्वरचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी आणल्यानंतर तेथे पाचशेहून अधिक जणांचा जमाव जमला. तरुण शेतकऱ्याने जग सोडल्याने गावकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी तर आलेच, शिवाय महापालिकेविरोधात संतापाचाही उद्रेक झाला. एका बाजूला तीन महिन्यांच्या चिमुकल्याचे भविष्य उद्ध्वस्त झाले, दुसऱ्या बाजूला वृद्ध आई-वडिलांचा आधार हरपला. मिनी घाटीत तणावाचे वातावरण निर्माण झाल्यावर महापालिकेचे अतिक्रमण हटाव विभागाचे समन्वयक संजय सुरडकर, पोलिस उपायुक्त प्रशांत स्वामी, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक संभाजी पवार, एमआयडीसी सिडको ठाण्याचे निरीक्षक गजानन कल्याणकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली..त्यांनी नागरिकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला, पण कोणीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. प्रारंभी त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला. नंतर हे सारे नागरिक मृतदेह घेऊन आंबेडकर चौकात पोचले. रस्त्यात मृतदेह ठेवून या नागरिकांनी ठिय्या दिला. नातेवाइकांनी ठाम भूमिका घेतली, की मृताच्या पत्नीला महापालिकेत नोकरी द्यावी, त्यांच्या कुटुंबाला तत्काळ आर्थिक मदत करावी, घराच्या मोबदल्याबाबत ठोस निर्णय घ्यावा. या सर्व मागण्यांवर लिखित आश्वासन मिळेपर्यंत मृतदेह ताब्यात न घेण्याचा पवित्रा नातेवाइकांनी घेतला होता. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने एका नातेवाइकाच्या मोबाइलवर व्हॉट्सॲपवर पत्र पाठवले. मात्र, नातेवाइकांनी ठाम भूमिका घेतली, की व्हॉट्सॲपवर पत्र चालणार नाही, अधिकाऱ्यांनी येथेच लिखित पत्र घेऊन यावे..त्यानंतर महापालिकेच्यावतीने एक पत्र देण्यात आले, मात्र तेदेखील नातेवाइकांनी नाकारत ठोस हमी मागितली. पोलिस निरीक्षक अविनाश आघाव आणि इतर अधिकारी नागरिकांना समजावून सांगत होते. गावातील काही व्यक्ती सामोपचारच्या भूमिकेत होते. मात्र, काही तरुणांनी आक्रमक भूमिका घेतली. तब्बल अडीच तास हा ठिय्या सुरू होता. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने प्रकरणी कागदपत्रांची तपासणी व रितसर प्रक्रिया करुन, कायदेशीर वारसांना टीडीआर किंवा आरसीसी किंवा रोख स्वरुपात मोबदला देण्याचे किंवा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सदनिका देण्याचे लेखी आश्वासन दिले. यासह आयुक्तांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यासंबंधी कुटुंबियांकडून तक्रार अर्जही स्विकारला. यानंतर नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन रात्री उशिरा अंत्यसंस्कार केले..अखेर मृतदेह हलवला, नातेवाइकांचा हंबरडातब्बल दोन-अडीच तासांच्या मनधरणीनंतर रामेश्वराच्या नातेवाइकांनी त्याचा मृतदेह घरी नेण्याची तयारी दर्शवली. तरीही काही तरुणांनी घोषणाबाजी करीत विरोध केला. पण शेवटी नातेवाईक आणि नागरिकांनी हाकेच्या अंतरावर असलेल्या घरी मृतदेह आणल्यानंतर तेथे उपस्थित असलेले नातेवाईक आणि महिलांनी हंबरडा फोडला..शेती विकून बांधले होते तीन मजली घरराजेश्वर यांनी आपले पक्के घर असावे यासाठी चिकलठाणासारख्या परिसरातील काही शेती विकली. या पैशातून त्यांनी महादेव मंदिर गल्लीत सुमारे एक हजार स्केवअर फूट जागेत तीन मजली घर बांधले. महापालिकेच्यावतीने दोन महिन्यांपूर्वी अतिक्रमण कारवाईदरम्यान हे घर रिकामे करण्याची नोटीस देण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी किरायाने मळ्यात घर घेतले. तेव्हापासून ते तणावात होते. त्यानंतर महापालिकेच्या कारवाईमुळे घरदार गेले, या दुहेरी धक्क्यामुळे त्यांची मानसिक स्थिती ढासळली. नैराश्यातूनच त्यांनी आत्महत्या केली..बांधकाम परवानगीचे शुल्कही भरलेलेबांधकाम परवानगीसाठी महापालिकेकडे अर्ज केला होता. चलनाचे शुल्कही भरले होते. त्यांची सर्व कागदपत्रे आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. यानंतरही महापालिकेने मागील दोन महिन्यात आम्हाला आमच्या घरासंबधी कुठलाही मोबदला दिलेला नाही. यामुळेच आमच्या भावाचा बळी गेल्याचे राजेश्वरचे भाऊ भाग्येश यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..८५ वर्षांच्या आजीने सोडला नाही घराचा हट्टघरात ८५ वर्षांची त्यांची आजीदेखील राहते. तिने हे घर सोडणार नाही असा हट्ट धरला. त्यामुळेच केवळ आजीसाठी ते येथे राहत होते. बाकी सर्व साहित्य आणि कुटुंब मळ्यातील किरायाच्या घरात शिफ्ट केले होते. आजीला आपला नातू गेल्याचे दुःख अनावर झाले होते..जालना रस्त्यावर प्रचंड वाहतूक कोंडीसायंकाळी साधारण ६.४४ च्या सुमारास मृतदेह रस्त्यावर आणण्यात आला. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाबाहेर शेकडो महिला-पुरुष जमा झाले. त्यांनी रस्त्यावरच मृतदेह ठेवून ठिय्या आंदोलन सुरू केले. परिणामी जालना रोडवर दोन्ही बाजूंनी येणारी वाहने जागीच थांबली. एका बाजूला धूत हॉस्पिटलपर्यंत तर दुसऱ्या बाजूला केंब्रिज चौकापर्यंत वाहनांच्या रांगा लागल्या. जवळपासच्या भागात राहणाऱ्यांनी पर्यायी मार्ग शोधले; पण त्या मार्गांवरही वाहतूक कोंडी झाली होती..चिमुकला पहिल्यांदाच घरी आला, पण...राजेश्वर यांची पत्नी काही महिन्यांपूर्वी प्रसूतीसाठी तिच्या माहेरी सिल्लोड येथील भराडी या गावी गेली होती. त्यांना चार महिन्यांपूर्वीच मूल झाले. मुलाच्या भविष्याची चिंता वाटते, आता काय होणार? असे ते नेहमी म्हणत. दरम्यान, घटनेनंतर त्यांच्या पत्नीला गुरुवारी (ता.२५) घरी आणण्यात आले. चिमुकला घरी पहिल्यांदाच आल्यानंतर जल्लोष होण्याऐवजी आक्रोशाचे चित्र पाहायला मिळाले. हा प्रसंग पाहून सर्वांनाच गहिवरून आले..मालमत्ताधारकांच्या अपेक्षांवर पाणीचिकलठाणा गावात रस्ता रुंदीकरणामुळे रस्त्यावर आलेल्या मालमत्ताधारकांना पुन्हा रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या शेजारी असलेल्या जागेवर व्यापारी संकुल बांधण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार निविदादेखील प्रसिद्ध करण्यात आली. जमिनीची मोजणी करण्यासाठी ४८ हजार रुपये शुल्क भरण्याची फाइल तयार आहे. पण, अचानक या फाइलला ब्रेक लागला असून, निविदा प्रक्रियादेखील रखडली. त्यामुळे चिकलठाण्यात मालमत्ताधारकांमध्ये निराशेचा सूर आहे. त्यातूनच आत्महत्या झाल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..महापालिकेने दोन महिन्यांपूर्वी चिकलठाण्यात रस्ता रुंदीकरण मोहीम राबविली. या मोहिमेला गावातील मालमत्ताधारकांनी प्रतिसाद देत स्वतः होऊन मालमत्ता पाडून रस्त्याच्या जागा मोकळ्या करून दिल्या. महापालिकेने देखील मालमत्ताधारकांच्या सहकार्यामुळे प्रभावित होऊन ज्यांचे गाळे पाडले गेले, ज्यांचे रोजगार बुडाले, त्यांच्यासाठी याच भागात व्यापारी संकुल उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्याचे स्वागतही मालमत्ताधारकांनी केले. पण, अचानक या फाइलला ब्रेक लागला. मध्येच या जागेवर गाळ्यांसह घरे बांधण्याचा प्रस्ताव समोर आला. त्यामुळे व्यापारी संकुलासाठी मागविण्यात आलेली निविदा अद्याप उघडण्यात आलेली नाही..येथील जागेची मोजणी करणे गरजेचे असल्याने भूमी अभिलेख कार्यालयाला ४८ हजार रुपये शुल्क भरण्याची फाइल तयार करण्यात आली. ही फाइलदेखील थंड बस्त्यात आहे. त्यामुळे ज्यांच्या मालमत्ता बाधित झाल्या त्यांच्यात निराशेचे वातावरण असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. चिकलठाण्यातील व्यापारी संकुलाची फाइल अडविणारा झारीतील शुक्राचार्य कोण, असाही प्रश्न या भागातील नागरिकांनी केला आहे. व्यापारी संकुलाची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असती तर आतापर्यंत या कामाचे नारळ फुटले असते.. 