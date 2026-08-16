ऑनलाइन परीक्षा घेण्याची सरकारचीच लायकी नाही! संभाजीनगरमध्ये कोर्टाच्या परीक्षेत गडबड, अभिजित दिपके संतापले

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हायकोर्टाच्या लिपिक पदासाठी सुरू असलेल्या ऑनलाइन परीक्षेदरम्यान गोंधळ निर्माण झाला आहे. परीक्षा केंद्रावरील तांत्रिक अडचणी आणि गैरव्यवस्थेचा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरु केलं आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना घटनास्थळी बोलावण्यात आले आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज या पदासाठी परीक्षा घेतली जात असून, विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अभिजीत दिपके विद्यार्थ्यांच्या भेटीला पोहोचले आहेत..शहरातील सेव्हन हिल परिसरातील सुराणा नगर येथील परीक्षा केंद्रावर आज लिपिक पदाची ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून विद्यार्थी या परीक्षेसाठी आले होते. मात्र, परीक्षा सुरू होताच संगणक आणि सर्व्हरमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. काही विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे की, परीक्षा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांतच ते सिस्टममधून लॉगआउट झाले..MPSC Exam Issue : ऑनलाइन परीक्षा ‘लादली’ जाणार नाही; मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर एमपीएससी विद्यार्थ्यांचा मोर्चा स्थगित.यामुळे परीक्षा केंद्रावर एकच गोंधळ उडाला. दूरवरून आलेल्या विद्यार्थ्यांनी केंद्र व्यवस्थापनाकडे याबाबत विचारणा केली. मात्र, समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचा संयम सुटला आणि त्यांनी परीक्षा केंद्राबाहेर ठिय्या आंदोलन सुरू केलं आहे.दरम्यान, कॉकरोज जनता पार्टीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके परीक्षा केंद्रावर दाखल झाले असून त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ऑनलाइन परीक्षा घेण्यापूर्वी संगणक आणि सर्व्हरची योग्य व्यवस्था तपासली गेली होती का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..ते म्हणाले, “आज हायकोर्टाची परीक्षा होती. दूरदूरून मुलं परीक्षा देण्यासाठी आली होती. मात्र, इथले कॉम्प्युटर व्यवस्थित नव्हते. परीक्षा सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांतच सर्व विद्यार्थी लॉगआउट झाले. सर्व्हर व्यवस्थित काम करत नव्हता. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहिले. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनाच परीक्षा द्यायची अक्कल नाही, अशी प्रतिक्रिया प्रशासनाकडून देण्यात आली..MPSC Exam Update: एमपीएससी ऑनलाइन परीक्षा ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुढे ढकलण्याची मुख्यमंत्र्यांची सूचना; अधिकृत निर्णयाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष.पण सरकारला योग्य व्यवस्था करण्याची अक्कल नव्हती का? राज्य सरकारला परीक्षा घेण्याची अक्कल नाही का? विद्यार्थ्यांची अक्कल काढणारे हे लोक कोण आहेत? ऑनलाइन परीक्षा घेण्याची सरकारचीच लायकी नाही. जोपर्यंत विद्यार्थी इथे आहेत, तोपर्यंत मीही इथेच बसणार आहे. लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही.” असा इशाराही त्यांनी दिला..दरम्यान, वरिष्ठ अधिकारी आणि पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, तांत्रिक बिघाडामुळे प्रभावित विद्यार्थ्यांची परीक्षा पुन्हा घेतली जाणार का, अतिरिक्त वेळ दिला जाणार का किंवा अन्य काही पर्याय काढला जाणार, याबाबत अद्याप अधिकृत निर्णय समोर आलेला नाही. या प्रकारामुळे परीक्षार्थींच्या मनात मोठी नाराजी निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.