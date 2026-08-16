छत्रपती संभाजीनगर

ऑनलाइन परीक्षा घेण्याची सरकारचीच लायकी नाही! संभाजीनगरमध्ये कोर्टाच्या परीक्षेत गडबड, अभिजित दिपके संतापले

High Court Clerk Exam Chaos in Sambhajinagar : राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज या पदासाठी परीक्षा घेतली जात असून, विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अभिजीत दिपके विद्यार्थ्यांच्या भेटीला पोहोचले आहेत. |
High Court Clerk Exam Chaos in Sambhajinagar

High Court Clerk Exam Chaos in Sambhajinagar

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हायकोर्टाच्या लिपिक पदासाठी सुरू असलेल्या ऑनलाइन परीक्षेदरम्यान गोंधळ निर्माण झाला आहे. परीक्षा केंद्रावरील तांत्रिक अडचणी आणि गैरव्यवस्थेचा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी ठिय्या आंदोलन सुरु केलं आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना घटनास्थळी बोलावण्यात आले आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये आज या पदासाठी परीक्षा घेतली जात असून, विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. अभिजीत दिपके विद्यार्थ्यांच्या भेटीला पोहोचले आहेत.

Loading content, please wait...
Chhatrapati Sambhajinagar
Abhijeet Dipke
Marathi News Esakal
www.esakal.com