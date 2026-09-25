छत्रपती संभाजीनगर,: महापालिका हद्दीत विनापरवानगी आणि अनधिकृत भूखंड पाडून विक्रीची तयारी करणाऱ्यांवर महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने गुरुवारी (ता. २४) कारवाई केली. नारेगाव आणि चिकलठाणा परिसरातील कारवाईत पथकाने २३.५ एकर जागेवरील तब्बल ७३५ अनधिकृत भूखंडांच्या खुणा, हद्दी व काँक्रीटचे अंतर्गत रस्ते जेसीबीच्या साहाय्याने उखडून काढले..महापालिकेने डिसेंबर २०२० पूर्वीची बेकायदा बांधकामे व प्लॉट नियमित करून घेण्यासाठी गुंठेवारी नियमितीकरणाची मोहीम सुरू केली आहे. असे असताना दुसरीकडे शहर परिसरात नवीन अनधिकृत प्लॉटिंग टाकून ते सर्वसामान्यांना विक्री केले जात आहेत. त्यामुळे महापौर समीर राजूरकर, आयुक्त अमोल येडगे यांनी भूमाफियांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. .त्यानुसार, अतिक्रमण नियंत्रण अधिकारी संतोष वाहुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मोहीम राबविली जात आहे. गुरुवारी नारेगाव येथील गट क्रमांक २४ मध्ये कारवाई करण्यात आली. खटोड यांच्या मालकीच्या ८.५ एकर जागेवर २४५ भूखंडांची अनधिकृत आखणी करण्यात आली होती. सीमा निश्चितीसाठी केलेल्या खुणा आणि ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले काँक्रीटचे अंतर्गत रस्ते जेसीबीच्या मदतीने काढण्यात आले.. नारेगाव पाठोपाठ पथकाने चिकलठाण्यातील गट क्रमांक ३६५ येथे धडक दिली. या १५ एकर जागेवर दिगंबर दहीहंडे यांच्या जमिनीवर जाफर काझी आणि मोहम्मद आरिफ यांच्यामार्फत ४९० अनधिकृत भूखंड विक्रीसाठी आखण्यात आले होते. पथकाने या संपूर्ण क्षेत्रातील भूखंडांच्या खुणा व हद्दी पूर्णपणे काढून टाकल्या..कारवाई सुरूच राहणारमहापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने यापूर्वी पडेगाव, देवळाई आणि हर्सूल यांसह विविध भागांत अशाच प्रकारच्या अनधिकृत प्लॉटिंगवर कारवाई केली असून, काही प्रकरणांत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. अनधिकृत प्लॉटिंगला पाठबळ देणाऱ्यांवर यापुढेही कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. नागरिकांनी कोणतीही जमीन किंवा भूखंड खरेदी करण्यापूर्वी साता-बारा, कागदपत्रे, कायदेशीर परवानग्या आणि महापालिकेची अधिकृत ले-आउट वैधता तपासावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.