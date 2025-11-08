Chhatrapati Sambhajinagar Crime: तक्रारदारच निघाला आरोपी; व्याजाने घेतलेले पैसे परत करण्यासाठी लुटीचा बनाव

छत्रपती संभाजीनगर : मजुराने काही कारणास्तव दीड लाख रुपये व्याजाने घेतले. दुकानावर काम करताना १२ ते १४ हजार वेतन मिळायचे. यात पैसे फेडणे शक्य होईना. यामुळे या मजुराने मालकाने दिलेले चार लाख बनाव दाखवून लांबविले..यातून कर्जमुक्त होऊ असे वाटत असतानाच तपासणीत घटनाक्रम सांगताना तो गंडला आणि शुक्रवारी (ता. सात) या प्रकरणाचे बिंग फुटले. फरदीन रफिक शेख (वय २५, रा. दादा कॉलनी, कैलासनगर) असे आरोपीचे नाव असून, त्याच्याविरुद्ध जिन्सी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला..फरदीन हा आनंद अग्रवाल यांच्या शीतल एजन्सी, अपना बाजार या दुकानात सहा वर्षांपासून नोकरीला आहे. गुरुवारी (ता. सहा) सायंकाळी अग्रवाल यांनी त्याला श्याम इलेक्ट्रिकल, शहागंज पेट्रोलपंप परिसरातून चार लाख रुपये आणायला सांगितले होते. त्याने ही रक्कम घेतली. पण, तनिष्क ज्वेलर्ससमोर दुचाकीस्वार दोन अनोळखी व्यक्तींनी चाकूहल्ला करून ही रक्कम लांबवल्याचा बनाव फरदीन याने रचला..तशी तक्रार त्याने जिन्सी पोलिस ठाण्यात दिली. परंतु, पोलिसांनी तक्रारीसाठी विचारपूस करताच बोलण्यात विसंगती जाणवली. यात पकडला गेल्याने अधिक विचारपूस करताच त्यानेच ही रक्कम बनाव करून लांबविल्याची घटना समोर आली. दरम्यान, पोलिस निरीक्षक शिवाजी बुधवंत, सहायक निरीक्षक गौतम वावळे यांच्यासह पथकाने घटनास्थळाची पाहणी केली. न्यायालयाने फरदीनला रविवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले. त्याच्या दोनही साथीदारांचा शोध सुरू आहे..फेक कॉल सेंटरचा मास्टरमाइंड फारुकीला गोव्यात ठोकल्या बेड्या; अलिशान सात कार केल्या जप्त, पोलिसांना टिप मिळाली अन्....मित्राने केली मदततपासात मित्राच्या मदतीने फरदीननेच हा लुटीचा बनाव रचल्याचे समोर आले. रोज पेमेंट गोळा करून आणण्याचे काम करताना त्यानेच एका दिवसात मोठी रक्कम लांबविण्याची योजना आखली. शहागंज येथून पैसे घेऊन आल्यानंतर त्याने जालना रोडवर आपल्या साथीदारांना पिशवी दिली आणि स्वतःच पोलिस ठाण्यात जाऊन तक्रार दिली. यानंतर पोलिसांनी त्याच्या घरी ठेवलेली चार लाख रुपये रक्कमही त्याच्या घरून जप्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.