Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमात पडलेल्या मुलीकडून घरात चोरी! ११ लाख पळवल्यावर आई वडिलांनी केलेलं माफ; पुन्हा दागिन्यांवर डल्ला

छत्रपती संभाजीनगर : ते दोघेही एकाच कॉलनीत राहणारे. दोघांचेही एकमेकांवर जिवापाड प्रेम. प्रेम कसले आकर्षणच. तिने त्याच्या प्रेमापोटी घरातल्या ११ लाखांच्या रोकडवर डल्ला मारला. ती लहान आहे, चूक झाली असेल म्हणून तिला कुटुंबीयांनी माफ करून घरी आणले..तिनेही चूक कबूल करून त्याच्याशी संपर्क तोडला, परंतु विरह सहन झाला नाही, अन् एक दिवस तिने त्याच्यासोबत पळून जाण्याचा बेत आखला. त्यासाठी पुन्हा घरातील दोन तोळे दागिने चोरले. आता मात्र तिच्या आईच्या रागाचा पारा चढला. तिने उस्मानपुरा पोलिस ठाणे गाठून पोटच्या लेकीविरोधात चोरीचा गुन्हा दाखल केला आहे..शहरातील होनाजीनगर परिसरात असलेल्या श्रीपाद पोलिस कॉलनीतील (जटवाडा मार्ग) ४० वर्षीय महिलेने उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. तिच्या १९ वर्षीय मुलीचे कॉलनीतीलच एका तरुणाशी प्रेमसंबंध आहेत. त्याला दोघांच्याही घरातून विरोध आहे. प्रेमाच्या ताकदीने त्या मुलीला स्वस्थ बसवले गेले नाही..घरातील ११ लाख रुपये उचलून ती मुलासोबत पळाली होती. तिचा शोध घेण्यात आला. ती लहान आहे असे म्हणून आई-वडिलांनीही न रागवता तिची समजूत काढली. मोठ्या मनाने 'चोरी' माफ केली व पुन्हा असे न करण्याची तंबी दिली होती. तिनेही चूक कबूल करत त्या तरुणाशी संपर्क तोडला..विरह सहन झाला नाही...आई-वडिलांनी तंबी दिल्यानंतर मुलीचा तरुणासोबतचा संपर्क बंद झाला खरा परंतु तो काही दिवसांपुरताच. तिने आई-वडिलांसोबत केलेला वादा फोल ठरला. प्रेम युगुलाला विरह सहन न झाल्याने ते पुन्हा बोलू लागले. त्यांनी पुन्हा एकदा पळून जाण्याचा निर्णय घेतला. दुसरीकडे पूर्वीच्या अनुभवावरून दोघांच्याही कुटुंबीयांनी घरात रोकड ठेवणे बंदच केले होते. असे असले तरी मुलीने एक दिवस हेरला आणि घरातील १० व ३ ग्रॅमची सोन्याची अंगठी, एक ग्रॅमची बाळी, पाच ग्रॅमचा सोन्याचा कॉइन असे दोन तोळ्यांचे दागिने लंपास केले. हा प्रकार निदर्शनास येताच तिच्या आईच्या रागाचा पारा चढला. तिने पोलिस ठाणे गाठत १९ वर्षीय लेकीविरोधात गुन्हा दाखल केला. कॉन्स्टेबल वाघ तपास करीत आहेत..