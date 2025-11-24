छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: प्रेमात पडलेल्या मुलीकडून घरात चोरी! ११ लाख पळवल्यावर आई वडिलांनी केलेलं माफ; पुन्हा दागिन्यांवर डल्ला

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: छत्रपती संभाजीनगरमधील १९ वर्षीय मुलीने प्रेमाच्या नशेत घरातील ११ लाख रुपये चोरले; आईने उस्मानपुरा पोलिसांत गुन्हा दाखल केला. मुलीने चूक कबूल केली असून, घरकुलांनी तिला माफ केले.
छत्रपती संभाजीनगर : ते दोघेही एकाच कॉलनीत राहणारे. दोघांचेही एकमेकांवर जिवापाड प्रेम. प्रेम कसले आकर्षणच. तिने त्याच्या प्रेमापोटी घरातल्या ११ लाखांच्या रोकडवर डल्ला मारला. ती लहान आहे, चूक झाली असेल म्हणून तिला कुटुंबीयांनी माफ करून घरी आणले.

