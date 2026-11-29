छत्रपती संभाजीनगर: ‘लग्नासाठी मुलगी आहे’ म्हणत मुलाचे घर, शेती पाहिली. मुलगीही दाखविली, पैशासंबधी बोलणी झाल्यावर पहिली ‘बोगस’ असल्याचे सांगत दुसरी मुलगी दाखविली. पसंती झाली अन् वधू-वर एकमेकांच्या गळ्यात हार घालत रेशीमगाठीत गुंतले. लग्न आटोपून रात्री उशिरा वऱ्हाड घरी पोचून दोन तास उलटण्याच्या आतच नवरी पसार झाली. या प्रकाराबाबत मध्यस्थीला कल्पना दिली तर त्याने पुन्हा ‘दुसरी पाहतो’ अशी बतावणी केली. औटघटकेच्या या संसारात जालन्यातील तरुणाची पाच लाखांची फसवणूक झाली. याप्रकरणी चार जणांविरुद्ध बेगमपुरा ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. .सुनील विठोबा खेमणार, कोमल राजू पवार (रा. कुंभेफळ, शेंद्रा एमआयडीसी), सचिन जाधव (रा. वानखेडेनगर) आणि कांता राहाणे अशी गुन्हा नोंद आरोपींची नावे आहेत. याप्रकरणी लक्ष्मण कन्नु गोळे (वय ३०, रा. बारसवाडा, ता. अंबड, जि. जालना) यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार ते शेती करतात. एप्रिल महिन्यात एका ओळखीच्या व्यक्तीमार्फत त्यांना सुनील खेमणार याच्याकडे मुलीचे स्थळ असल्याचे समजले..त्यानंतर खेमणार याने बारसवाडा येथे जाऊन गोळे यांचे घर आणि शेतीची पाहणी केली. पुढे राहुरी येथे मुलगी दाखवून लग्नासाठी पाच लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली. सुरवातीला दाखवलेली मुलगी नंतर बदलून दुसरीच मुलगी दाखवित कपडे, दागिने व इतर खर्चाच्या नावाखाली टप्प्याटप्प्याने तक्रारदाराकडून पैसे उकळण्यात आले. .आरोपींनी गोळे यांना छत्रपती संभाजीनगर येथील वानखेडेनगर (एन-१३) भागात सचिन जाधव याच्या घरी बोलावले. तेथे कोमल राजू पवार हिला दाखवून कोणताही धार्मिक विधी किंवा कायदेशीर नोंदणी न करता केवळ एकमेकांच्या गळ्यात हार घालून बनावट लग्न लावून दिले. त्यानंतर लक्ष्मण हे कोमलला घेऊन आपल्या गावी बारसवाड्याला निघाले. मध्यरात्री अडीचच्या सुमारास ते घरी पोचले..त्यानंतर पहाटे साडेचारच्या सुमारास कोमल कोणालाही न सांगता घरातून पळून गेली. याबाबत सुनील खेमणार याला विचारणा केली असता, त्याने दुसरी मुलगी पाहण्याचे आश्वासन देत वेळ मारून नेली व पैसेही परत केले नाहीत. यानंतर तक्रारदाराने बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात धाव घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.