Chhatrapati Sambhajinagar Crime: अल्पवयीनाकडून खंडणी उकळणाऱ्यांना बेड्या; पोलिस असल्याची भामट्यांनी मारली होती थाप

छत्रपती संभाजीनगर : 'एक कोटीची सोन्याची स्मगलिंग केल्याने तुमच्याविरोधात सायबर पोलिसांत गुन्हा नोंद करण्यात आला', अशी भीती दाखवून पोलिस असल्याची थाप मारून अल्पवयीन मुलाकडून भामट्याने अडीच लाखांचे सोन्याचे दागिने खंडणी स्वरूपात घेतल्याचे समोर आले होते..या प्रकरणी जवाहरनगर पोलिसांनी वेदांत राजकुमार राठोड (वय २२, रा. तीसगाव, ता. खुलताबाद, ह.मु. दत्त मंदिर, बंजारा कॉलनी), गौरव ज्ञानेश्वर धनवडे (वय २१, रा. आरडा तोलाजी, ता. मंठा, जि. जालना, ह.मु. साई सारा कॉलनी, बजाजनगर) आणि अमित मनोहर महतो (राजपूत) (वय २३) या तिघांना ताब्यात घेतले..या प्रकरणात मनोज जर्नादन चौधरी (वय ४६, रा. शिवशंकर कॉलनी) यांनी तक्रार दिली होती. १७ वर्षीय मुलाला तुमच्या घरात एक किलो सोने आहे. तुमच्या विरोधात सायबर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल आहे, असे म्हणत अटकेची भीती दाखविली..शिवाय प्रकरण मिटवण्याचे सांगून अल्पवयीन मुलाकडून ३ तोळे २१ ग्रॅमचे सोन्याचे गंठण, तसेच १६ ग्रॅम वजनाची पोत असे सोन्याचे दागिने खंडणी म्हणून घेतले होते. याप्रकरणी गौरव धनवडे, वेदांत राजकुमार राठोड, तेजस्वी विजय पवार, अमित महतो, तसेच रोहन सुनील उगले या पाच जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला..पोलिस निरीक्षक सचिन कुंभार यांच्या मार्गदर्शनात गौरव धनवडे आणि राजकुमार राठोड यांना ताब्यात घेतले. या दोघांना ताब्यात घेतल्यानंतर आणखी एक आरोपी अमित मनोहर महंतो या तिघांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणात खंडणीचे सोने घेतलेल्या उस्मानपुरा भागातील मेमोरेबल कॅफेचे रोहन उगले आणि तेजस्वी पवार यांचा शोध जवाहरनगर पोलिस घेत आहेत.असा रचला कट.पार्किंगच्या वादातून वार, कुटुंबीयांना मारहाण.आरोपींनी मुलाचा सोन्याच्या दागिन्यांसह फोटो पाहिला होता. त्यानंतर हा कट रचण्यात आला. याला बळी पडून १७ वर्षीय मुलाने त्याच्या घरातून कुणाला न सांगता तीन तोळे सात ग्रॅम वजनाचे दागिने खंडणीखोरांना दिले. परंतु, मुलाच्या आईने तपासणी केल्यानंतर प्रकार उघडकीस आला.