छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: अल्पवयीनाकडून खंडणी उकळणाऱ्यांना बेड्या; पोलिस असल्याची भामट्यांनी मारली होती थाप

Extortion Case: पोलिस असल्याची थाप मारून अल्पवयीन मुलाकडून सोन्याची खंडणी उकळणाऱ्या भामट्यांना अखेर बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. सायबर गुन्ह्याची भीती दाखवून रचलेला हा कट उघडकीस येताच शहरात खळबळ उडाली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : ‘एक कोटीची सोन्याची स्मगलिंग केल्याने तुमच्याविरोधात सायबर पोलिसांत गुन्हा नोंद करण्‍यात आला’, अशी भीती दाखवून पोलिस असल्याची थाप मारून अल्पवयीन मुलाकडून भामट्याने अडीच लाखांचे सोन्याचे दागिने खंडणी स्वरूपात घेतल्याचे समोर आले होते.

