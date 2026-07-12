Chhatrapati Sambhajinagar: पाच कोटी रोख, चार रायफल, दोन पिस्टल, सहा हजार काडतुसे! ; डाॅन बाबा फर्जनच्या घरात घबाड

छत्रपती संभाजीनगर: सुमारे पाच कोटींच्या नोटांची बंडले, चार रायफली, दोन पिस्टल, तब्बल सहा हजारांवर काडतुसे, तलवारी, चाकू आणि गुप्ती...! पैशांचे हे घबाड आणि शस्त्रांचा हा साठा पाहून कारवाई करणारे पोलिसही चक्रावून गेले! जुन्या शहरातील नव्वदच्या दशकातील डाॅन म्हणून परिचित असलेल्या बाबा फर्जनच्या मिटमिटा परिसरातील बंगल्यावर (फार्म हाऊस) गुन्हे शाखेने गुरुवारी धडक कारवाई केली. .पैशांची मोजणी, शस्त्रसाठा आणि ही पूर्ण प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी पथकाला तब्बल २४ तास लागले. याप्रकरणी शीलाबाई बाबा फर्जन दोरडी ऊर्फ शीला साळवे हिच्याविरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला. चौकशीदरम्यान तिने पोलिसांना आपण बाबा फर्जनची पत्नी असल्याचा दावा केला..Monsoon Weakening India : देशाच्या ७० ते ८० टक्के भागांत पावसाचे ढग दिसेनात; माॅन्सून कुठे गायब झाला ? हवामान विभागाची मोठी माहिती.गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण पाथरकर यांना मिटमिटा परिसरातील गट क्रमांक १२६ मधील फार्महाऊसमध्ये मोठा शस्त्रसाठा असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार पथकाने पहाटे तीनच्या सुमाराला फार्महाऊस गाठले. शीलाबाईकडे विचारणा केली. मात्र, तिने काहीही डाॅन बाबा फर्जनच्या घरात घबाड माहिती नसल्याचे सांगितले..खोल्यांची झडती घेण्यास सुरवातीला विरोध करण्यात आला. संबंधित खोलीची किल्ली सुरेश वर्माकडे असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर वर्माला बोलावण्यात आले. काही वेळ टाळाटाळ केल्यानंतर त्याने किल्ली दिली आणि खोली उघडताच पोलिसांसमोर शस्त्रे, रोख, दागिने आणि काडतुसांचा भलामोठा साठाच हाती लागला..एटीएस, लष्कराच्या इंटेलिजन्सकडूनही चौकशीशस्त्रसाठ्याचे प्रमाण पाहता, येथे दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) आणि भारतीय लष्कराच्या इंटेलिजन्स शाखेनेही तपासणी केली. त्यांनी मिटमिटा भागातील बाबा फर्जनच्या घराला भेट दिली. तसेच ही शस्त्रे नेमकी आली कोठून आणि त्याचा वापर कशासाठी करण्यात येत होता किंवा केला जाणार होता, याची माहिती मिळवण्याचे काम सुरू केले आहे.कोण होता फर्जन?कामगार नेता-जुन्या शहरातील डॉन अन् खैरेंच्या विरोधात राजकीय शड्डूछत्रपती संभाजीनगर: गुन्हे शाखेच्या कारवाईमुळे बाबा फर्जन हे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले. महिनाभरापूर्वीच निधन झालेल्या बाबा फर्जनचा ९० च्या दशकात दबदबा होता. शहरात अतिशय प्रभावशाली मानल्या जाणाऱ्या सालेबीन चाऊस, जावेद हसन खान सोबत बाबाचे नावे घेतले जात. १९८६ च्या दंगलीत त्याच्या घरावर काही लोकांनी हल्ला केला..Moshi Building Collapse : मोशी दुर्घटनेतील शोधमोहीम ८३ तासांनी संपली; अखेरच्या बेपत्ता कामगाराचाही मृतदेह सापडला, मृतांचा आकडा ९ वर .यावेळी फर्जनने लोटा कारंजात छऱ्यांची बंदूक काढत फायरिंग केली. या दंगलीत त्याला अटकही झाली होती. पुढे फर्जनने विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांच्या विरोधात शड्डू ठोकला, परंतु यात अपयशी झाल्याचे शिवसेना उपनेते सुभाष पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.औरंगाबाद जनरल कामगार संघटना ही बाबाची होती. यातून त्याने कामगार नेता म्हणून काम सुरू केले. हा काळ साधारण १९८४ चा असेल. या संघटनेची एका कंपनीच्या शाखेत युनियन होती. यावेळी त्याच कंपनीच्या दुसऱ्या प्लांटला सुभाष पाटील यांची युनियन होती. काही वेळा कामगार संघटना चालवताना त्यांचा फर्जनशी वादही झाला..परंतु नंतर समेट झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. पुढे बाबाने वर्ष १९९० मध्ये राजकारणात आपले नशीब आजमावले. विधानसभा निवडणुकीत खैरे यांच्या विरोधात शड्डू ठोकला. यात अपयश आले. पठाणी ड्रेस, आवाजातला करारीपणा यामुळे त्या काळात शहरात डॉन म्हणून परिचित होता. हळूहळू त्याने आपली कामगार युनियनसह राजकारणापासून दूर झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.कारवाईत सापडलेला मुद्देमाल असारोख: ५ कोटी २६ लाख २९ हजार ५६० रुपयेसोन्याचे दागिने: १५१ ग्रॅम सोने २१ लाख ३४ हजारचांदीचे दागिने: ८ लाख ९ हजार २४८ रुपयेमद्यसाठा: ३४ हजार ८३६शस्त्रे: चार रायफल, एक रिव्हॉल्व्हर, दोन पिस्टलचार मॅगझिन, १२ बोअर गनची ६३२ जिवंत काडतुसे७.६५ एमएमची १ हजार ८७८ काडतुसे२२ एमएमची ३,८४० काडतुसे, अशी ६,३५० काडतुसेइतर शस्त्रे: चाकू, गुप्ती आणि तलवारडीव्हीआर, अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे.कपाटे, पत्र्याच्या कोठ्यांमध्ये नोटाच नोटापथकाला फार्म हाऊसच्या बेडरूममध्ये लोखंडी, लाकडी कपाटे आणि पत्र्याच्या कोठ्या दिसल्या, याबाबत विचारले तेव्हा अपेक्षित माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे लॉक तोडून तपासणी केली गेली. यात ५ कोटी २६ लाख २९ हजार ५६० रुपयांची रोख असल्याचे समोर आले. यात १०, २०, ५०, १०० आणि २०० रुपयांच्या नोटा या पिशव्या, खोके आणि कोठ्यांमध्ये ठेवण्यात आल्या होत्या.खुनाचा प्रयत्न, अपहरणाचे गुन्हेबाबा फर्जनवर विविध पोलिस ठाण्यांत चार गुन्हे दाखल आहेत. यात खुनाचा प्रयत्नासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश असल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे उपायुक्त शशिकांत सातव यांनी दिली. दुसरीकडे फर्जन यांच्यार दंगलीचेही आरोप झाले परंतु ते सिद्ध होऊ शकले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.