Chhatrapati Sambhajinagar: पावसात नाल्यांचे ‘पितळ’ उघड पडल्यास अभियंत्यांवर कारवाई!; नालेसफाई, खड्डे आणि उघडे मॅनहोल दुरूस्तीचे आदेश

छत्रपती संभाजीनगर: शहरात मॉन्सूनपूर्व कामांची लगबग सुरू असतानाच, पहिल्याच पावसात नालेसफाईच्या कामाचे पितळ उघडे पडल्यास किंवा नागरिकांच्या तक्रारी आल्यास संबंधित सर्व अभियंत्यांवर थेट कारवाई केली जाईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी मंगळवारी (ता. नऊ) दिला. पाऊस केव्हाही येऊ शकतो, ही जाणीव ठेवून वॉर्ड व शाखा अभियंत्यांनी ‘डोळे उघडे ठेवून’ काम करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले..महापालिका मुख्यालयात आयुक्त येडगे यांनी नालेसफाई व मॉन्सूनपूर्व तयारीचा आढावा घेतला. कार्यकारी अभियंता, वॉर्ड अभियंता आणि शाखा अभियंता बैठकीला उपस्थित होते. पाऊस पडल्यानंतर नाल्यांच्या आजूबाजूला असलेल्या घरांमध्ये पाणी साचते, हा आजवरचा अनुभव आहे.ही बाब लक्षात घेऊन महापालिकेची यंत्रणा आत्तापासूनच सज्ज ठेवण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या. तसेच, खड्डे, तुटलेले रस्ता दुभाजक आणि तुटलेल्या संरक्षक भिंती यांची पुढील चार ते पाच दिवसांत दुरुस्ती करा, असे आदेशही त्यांनी दिले..मोदी सरकारला 12 वर्षे पूर्ण होताच दिल्लीत घडामोडींना वेग! महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा मांडण्याची संधी; 'या' 3 मोठ्या पक्षांचे खासदार फोडून भाजप बहुमत गाठणार?.काही भागांत साफ केलेल्या नाल्यांमध्ये नागरिक पुन्हा कचरा टाकत असल्याचे समोर आले आहे. यावर उपाय म्हणून नाल्यालगत असलेल्या घरांची घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने स्वतंत्र यादी तयार करावी. संबंधित कुटुंबांना नाल्यात कचरा न टाकण्याबाबत सूचना द्याव्यात आणि त्यानंतरही कचरा टाकल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करावी, असे निर्देश आयुक्तांनी बैठकीत दिले..दुर्घटना घडल्यास जबाबदार धरापावसाळ्यात कोणतीही दुर्दैवी घटना घडू नये यासाठी वॉर्ड अभियंत्यांनी उघडे ड्रेनेज, मॅनहोल आणि उघड्या नाल्यांवर त्वरित ढापे (झाकणे) टाकण्याचे काम पूर्ण करावे. ज्या भागात महावितरण आणि बीएसएनएलच्या तारा उघड्यावर आहेत, अशा ठिकाणांची यादी करून ती माहिती संबंधित यंत्रणेला द्यावी. त्यांना दुरुस्ती करण्यास सांगून, पावसाळ्यात काही दुर्घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी त्या यंत्रणेची असेल, असे स्पष्ट पत्र देण्याचे आदेश आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना दिले..Gold Rate Today: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! 70 दिवसांतील सर्वात स्वस्त दर; सोनं 1.36 लाखांवर? पाहा महाराष्ट्रातील ताजे भाव .धोकादायक होर्डिंग ठेवल्यास दहा हजारांचा दंडशहरातील अनधिकृत होर्डिंग आणि बॅनर्सवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश आयुक्त येडगे यांनी दिले. काही जाहिरात एजन्सींनी कारवाई टाळण्यासाठी अर्धवट पद्धतीने होर्डिंग काढल्याचे दिसून येत आहे. अशा एजन्सींना त्वरित सूचना देऊन पूर्ण होर्डिंग काढण्यास सांगावे, त्यांनी आदेश न पाळल्यास त्यांना थेट १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात यावा, असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.