Cotton Purchase: हमीभावाने खरेदीला मुहूर्त; मका, कापूस, सोयाबीनसाठी जिल्ह्यात ३० केंद्र सुरू

छत्रपती संभाजीनगर : अतिवृष्टीत सोयाबीनचा चिखल झाला, मक्याला कोंब फुटले, कापसाच्या वाती झाल्या. यातून हातात आलेल्या पिकाला किमान हमीभाव मिळावा, अशी मागणी शेतकरी करत होते. .निम्मा माल व्यापाऱ्यांच्या घशात गेल्यावर आता शासनाकडून खरेदी केंद्राला मुहूर्त लागला. जिल्ह्यातील कापूस, सोयाबीन आणि मका या शेतमालाची हमी भावाने खरेदी सुरू केली आहे. यात कापूस खरेदीसाठी आठ तर सोयाबीन व मक्यासाठी प्रत्येकी ११ असे ३० खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत..यंदाच्या हंगामात हमीभावाने कापूस, सोयाबीन, व मका खरेदीसाठी भारतीय कापूस निगम लिमिटेड यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्व नोंदणी करण्यासाठी कापूस किसान मोबाइल अॅप्लिकेशन सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. तर सोयाबीन खरेदीसाठी ई-समृद्धी ॲपवर आणि मका खरेदीसाठी स्वतंत्र https://mspbeam.in/accounts/signin या लिंकवर नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे..कापूस खरेदीसाठी आठ केंद्रमहाप्रबंधक, भारतीय कापूस निगम लिमिटेड छत्रपती संभाजीनगर यांनी किमान आधारभूत किंमत योजना अंतर्गत वर्ष २०२५-२६ या हंगामामध्ये भारतीय कापूस निगम लिमिटेड यांच्या मार्फत कापूस खरेदीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार स्थानिक निगराणी समिती स्थापन केली आहे. जिल्हाभरात पाचोड व बालानगर (ता. पैठण) सिल्लोड, सोयगाव, शिऊर बाजार (ता. वैजापूर), खामगाव (ता. फुलंब्री), गंगापूर व लासूर अशी आठ कापूस खरेदी केंद्र आहेत..सोयाबीन खरेदीसाठी ११ केंद्रछत्रपती संभाजीनगर, गंगापूर, वैजापूर, खुलताबाद, कन्नड, सोयगाव, सिल्लोड, फुलंब्री व संत ज्ञानेश्वर कृषी सेवा सहकारी संस्था अशा एकूण नऊ ठिकाणी तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी-विक्री संघाचे सोयाबीन खरेदी केंद्र आहेत. जिल्ह्यातील किमान आधारभूत दरानुसार नोंदणी करून यंदाच्या हंगामात सोसायटी विक्रेत्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिल्लोड व आकाश ॲग्रो शेतकरी उत्पादक कंपनी अशा एकूण दोन ठिकाणी सोयाबीन नोंदणी सुरू केली आहे..मका खरेदीसाठी ११ केंद्रछत्रपती संभाजीनगर, गंगापूर, लासूर स्टेशन, वैजापूर, खुलताबाद, कन्नड, सोयगाव, सिल्लोड, फुलंब्री व संत ज्ञानेश्वर कृषी सेवा सहकारी संस्था, पाचोड व वीर महिला क्रांती शेतकरी कंपनी शिवना असे एकूण ११ ठिकाणी तालुका शेतकरी सहकारी खरेदी-विक्री संघाचे मका खरेदी केंद्र आहेत. या ठिकाणी मका नोंदणी सुरू आहे..Soybean Procurement Nagpur: अखेर हमीभावात सोयाबीन खरेदीचा मुहूर्त ठरला; पोर्टल सुरू, नऊ केंद्रांना मंजुरी, सोमवारपासून नोंदणी .हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी भारतीय कपास निगम लिमिटेड यांनी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्व नोंदणी करण्यासाठी कपास किसान मोबाइल अॅप्लिकेशन तसेच सोसायटी नोंदणीसाठी ई-समृद्धी अॅपवर तसेच शेतकरी उत्पादक कंपनीमध्ये ऑनलाइन नोंदणी आवश्यक आहे.- दिलीप स्वामी, जिल्हाधिकारी.