Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरजवळ एसटी बस खाक; कारचालकाच्या सतर्कतेने वाचले ४० प्रवाशांचे प्राण

आडूळ: राज्य परिवहन महामंडळाच्या धावत्या एसटी बसला आग लागल्याची घटना धुळे-सोलापूर महामार्गावरील पिंपळगाव-पांढरी (ता. छत्रपती संभाजीनगर) या गावाजवळ शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी घडली. बसच्या मागून येणाऱ्या कारचालकाच्या प्रसंगावधानामुळे बसमधील ४० प्रवाशांचे प्राण वाचले. .प्रवाशांना खाली उतरविल्यानंतर काही क्षणांतच बस आगीत खाक झाली. मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे ३८ प्रवाशी असलेली चलकरंजी आगाराची बस (एमएच ०९ एफएल ८१३४) छत्रपती संभाजीनगर येथील सिडको स्थानकातून इचलकरंजीकडे रवाना झाली होती. कचनेर फाट्यावरील उड्डाणपूल ओलांडत असताना सकाळी आठच्या सुमारास बसच्या खालच्या बाजूने धूर निघू लागला. हा प्रकार पाठीमागून येणाऱ्या कारचालकाच्या निदर्शनास आला..'पोलीस नव्हेत, RSSचे गुंड', दीपकेंचे आरोप; वांगचुक रुग्णालयात, दिल्ली पोलिसांनी सांगितलं कारण.त्याने पाठलाग करून पिंपळगाव-पांढरी शिवारात बस थांबवली व चालकाला सतर्क केले. चालकाने बस थांबवून सर्व प्रवाशांना खाली उतरविले. काहींना मुख्य दरवाजातून, तर काहींना आपत्कालीन दरवाजातून बाहेर काढण्यात आले. चालक, वाहक व ३८ प्रवासी खाली उतरताच काही क्षणांतच बसने पेट घेतला. काही मिनिटांत बस खाक झाली. करमाड (ता. छत्रपती संभाजीनगर) पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पंचनामा केला. बसला नेमकी आग कशामुळे लागली, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..Rohit Sharma: रोहित शर्माच्या निवृत्तीच्या चर्चांवर BCCIचा मोठा खुलासा! सचिवांनी सगळं स्पष्ट केलं, वाचा रोहित खेळणार की नाही .तांत्रिक तपासणीबाबत प्रश्न उपस्थितही बस लांबपल्ल्याची होती. सिडको स्थानकातून बस सुटल्यानंतर साधारणतः तासाभरात ही घटना घडली. त्यामुळे आगारातून बस सोडण्यापूर्वी तांत्रिक तपासणी किती काटेकोरपणे केली जाते, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. संबंधित बस ही जुनी होती.जळालेले दागिने शोधलेउतरण्याच्या गडबडीत बसमधील दोन महिलांचे दोन ते तीन तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने बसमध्येच राहिले होते. ते जळालेल्या स्थितीत आढळले. पोलिसांनी शोधून ते संबंधित महिलांच्या ताब्यात दिले."बस धावत होती. एका कारचालकाने बस थांबवून आग लागल्याचे चालकाला सांगितले. कारचालकाच्या प्रसंगावधानामुळे प्रवाशांचे प्राण वाचले."— शिवनाथ विश्वनाथ काळे, प्रवासी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.