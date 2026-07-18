छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरजवळ एसटी बस खाक; कारचालकाच्या सतर्कतेने वाचले ४० प्रवाशांचे प्राण

Alert Car Driver Saves 40 Passengers from Bus Fire: छत्रपती संभाजीनगरजवळ धावत्या एसटी बसला आग लागली; कारचालकाच्या सतर्कतेमुळे ४० प्रवाशांचे प्राण वाचले.
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

प्रशांत पाटील
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आडूळ: राज्य परिवहन महामंडळाच्या धावत्या एसटी बसला आग लागल्याची घटना धुळे-सोलापूर महामार्गावरील पिंपळगाव-पांढरी (ता. छत्रपती संभाजीनगर) या गावाजवळ शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी घडली. बसच्या मागून येणाऱ्या कारचालकाच्या प्रसंगावधानामुळे बसमधील ४० प्रवाशांचे प्राण वाचले.

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