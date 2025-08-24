Property Tax: नव्या २२ हजार मालमत्तांकडे तब्बल थकले ५० कोटी! २०२२ नंतर लागलेला कर भरण्यास टाळाटाळ

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील २२ हजार मालमत्तांना २०२२ नंतर महापालिकेने कर आकारणी केली. त्यांच्याकडे तब्बल ५० कोटी रुपये थकले आहेत. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेतर्फे प्रयत्न केले जाणार आहेत..महापालिकेची शहरात पाणीपट्टी व मालमत्ता कराची सुमारे ८५० कोटींची थकबाकी आहे. ही थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी ‘शास्ती से आझादी’ मोहीम राबविली जात आहे. एकरकमी थकीत रक्कम भरणाऱ्यांना शास्तीमध्ये ९५ टक्के सूट दिली जात आहे. .त्यानुसार आतापर्यंत ८६ कोटी रुपयांची वसुली झाली. या मोहिमेला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. त्यात आता नव्याने कर आकारणी करण्यात आलेल्या मालमत्तांकडे लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. .Chh. Sambhajinagar: छातीवर वार होऊनही वडिलांना वाचविण्यासाठी काढली दुचाकी! प्लॉटच्या वादातून अख्ख्या कुटुंबावर झाला होता हल्ला.महापालिकेने २०२२ नंतर नवीन २२ हजार मालमत्तांना कर आकारणी केली आहे. त्या मालमत्ताधारकांकडे ५० कोटींची थकबाकी असून, ही थकबाकी वसूल करण्याच्या दृष्टीने पावली उचलली जाणार असल्याचे मालमत्ता कर संकलक व निर्धारक अधिकारी तथा उपायुक्त विकास नवाळे यांनी सांगितले. या मालमत्ताधारकांचे मोबाइल नंबर महापालिकेकडे असून, त्यांच्याशी संपर्क साधला जात आहे..५०० मालमत्ताधारकांची यादीशहरातील बड्या मालमत्ताधारकांकडे कोट्यवधी रुपये थकले. प्रशासनाने प्रत्येक झोन कार्यालयाकडून त्यांच्या भागातील ५० मालमत्ताधारकांची यादी मागविली आहे. दहा झोन कार्यालयांकडून ५०० मालमत्ताधारकांची यादी प्राप्त झाली. या यादीप्रमाणे त्यांच्याकडे कोणत्या कारणामुळे कर थकला आहे, त्या प्रकरणांची माहिती घेऊन मालमत्ता करवसुलीची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे नवाळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.