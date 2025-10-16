Chhatrapati Sambhajinagar Rain: छत्रपती संभाजीनगरात पावसाच्या सरी; मराठवाड्यात विजांसह पावसाचा अंदाज

छत्रपती संभाजीनगर : मागील पंधरवड्यापासून ‘ऑक्टोबर हीट’ जाणवत असतानाच बुधवारी (ता. १५) रात्री सव्वानऊच्या सुशहर परिसरात अचानक पावसाला सुरवात झाली. साधारण ४० मिनिटे पावसाच्या सरी कोसळल्यानंतर हवामानात गारवा जाणवू लागला..शहर परिसरातील मुकुंदवाडी, चिकलठाणा, सिडको, हडको, हिमायतबाग, गणेश कॉलनी, नारळी भाग परिसरात चांगल्याच सरी कोसळल्या. तर क्रांती चौक, वेदांतनगर, रेल्वेस्थानक परिसर, पदमपुरा भागात हलका पाऊस पडला..जटवाडा, आमखास मैदान परिसरात पावसाच्या चांगल्यास सरी कोसळल्या, तर जालना रस्त्यावरही आकाशवाणी परिसरात चांगलाच पाऊस झाला. या पावसाने रस्त्यावर पाणीच पाणी झाले होते. .Pune Heavy Rain : पाषाण परिसरात मेघगर्जनेसह पावसाची हजेरी; चाकरमान्यांचे हाल, सखल भागात पाणी साचले.यावेळी वाहनधारकांना चांगलीच कसरत करावी लागली. याशिवाय छावणी, पडेगाव भागात पावसाचा टिपूसही पडला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.