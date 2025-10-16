छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Rain: छत्रपती संभाजीनगरात पावसाच्या सरी; मराठवाड्यात विजांसह पावसाचा अंदाज

Sudden Rain in Chhatrapati Sambhajinagar: मागील पंधरवड्यापासून ‘ऑक्टोबर हीट’ जाणवत असतानाच बुधवारी (ता. १५) रात्री सव्वानऊच्या सुशहर परिसरात अचानक पावसाला सुरवात झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
