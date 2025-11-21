छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर परभणी रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू

Overview of Chhatrapati Sambhajinagar–Parbhani Rail Doubling: छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण सुरू; ३० हून अधिक गावांतील नागरिकांना नोटिसा बजावल्या. रेल्वे क्षमता वाढ, मालवाहतूक सुधारणा आणि औद्योगिक विकासाला चालना.
छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्याबाबत केंद्र शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात रेल्वेमार्गाजवळ असलेल्या तीसपेक्षा अधिक गावांमधील नागरिकांना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत.

