Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर परभणी रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू

छत्रपती संभाजीनगर : छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी भूसंपादन प्रक्रिया राबवण्याबाबत केंद्र शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात रेल्वेमार्गाजवळ असलेल्या तीसपेक्षा अधिक गावांमधील नागरिकांना नोटिसा बजावण्यात येत आहेत..यामध्ये हजारो नागरिकांची घरे, प्लॉट, फ्लॅट आणि शेतजमिनी बाधित होणार आहेत. त्यामुळे या नागरिकांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अंकाई ते छत्रपती संभाजीनगर आणि पुढे परभणी रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाच्या कामाला वेग येत आहे..छत्रपती संभाजीनगर ते परभणी दुहेरीकरणासाठी ऑगस्ट २०२५ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. आता केंद्र शासनाने जमीन भूसंपादनाच्या अनुषंगाने राजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये छत्रपती संभानगर रेल्वेस्थानकापासून पुढे मुकुंदवाडी, शहानूरवाडी, सातारा, चिकलठाणा, मुर्तुजापूर, लाडगाव, कुंभेफळ, शेंद्रा जहांगीर, करमाड, मुस्तफाबाद, शेकटा, हसनाबादवाडी, फत्तेपूर, करंजगाव, गाढेजळगाव, वरुडकाझी, हसनाबादवाडी यासह विविध गावांचा सामावेश आहे. या सर्व गावांतील रेल्वेमार्गालगतचे भूसंपादन करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. भूसंपादनाबाबत काही आक्षेप असल्यास संबंधित मालकांनी जिल्हा भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार करण्याचे सांगण्यात आले..रेल्वेची वाढणार क्षमताछत्रपती संभाजीनगर-परभणी रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणामुळे मुंबई, नवी दिल्ली, बंगळुरू, अमृतसर, हैदराबाद, निजामाबाद अशा लांबच्या ठिकाणी पोचण्यासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध होतील. सध्या एकेरी लोहमार्ग ११५ टक्के क्षमतेचा आहे. दुहेरीकरणामुळे तो १४३ टक्क्यांवर जाईल. दुहेरीकरणानंतर अवजड मालवाहतूक तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील मालवाहतुकीला मोठी मदत होईल. या भागातील ९८ लाख लोकसंख्येला आणि ३८ लहान-मोठ्या गावांना याचा फायदा होईल..चार वर्षांत काम पूर्ण होण्याची अपेक्षाछत्रपती संभाजीनगर ते परभणी हा १७७ किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग आहे. यासाठी २१७९ कोटी रुपयांच्या निधीची अपेक्षा आहे. या रेल्वेमार्गात २१ स्थानके, २९ भुयारी मार्ग, २८ मोठे पूल, १६१ छोटे पूल आहेत. दिनेगाव (जालना) दौलताबाद येथील मालधक्क्याला थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. जालना येथील ड्रायपोर्ट, छत्रपती संभाजीनगरच्या 'डीएमआयसी' प्रकल्पाला याचा मोठा फायदा होणार आहे. मराठवाड्यातील औद्योगिक विकासासाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल आहे. साधारण २०२८-२९ पर्यंत हा मार्ग होण्याची अपेक्षा आहे..असा आहे रेल्वेचा दावा४.३ दशलक्ष टन अतिरिक्त मालवाहतूक हाताळणीवाहतूक खर्चात वार्षिक १,७१४ कोटींची बचत४.५ कोटी लिटर डिझेलची बचत७७ कोटी किलो कार्बनडायऑक्साइड उत्सर्जन कमी३ कोटी झाडे लावण्याइतके पर्यावरणीय फायदे.