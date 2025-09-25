छत्रपती संभाजीनगर

Water Supply Project: वाढीव पाणी वाटणार कसे? दोन महिन्यांत करावे लागणार ३७० ‘एमएलडी’साठी नियोजन

Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजनेत पहिल्या टप्प्यात २०० एमएलडी पाणी उपलब्ध होणार आहे. सध्या १७० एमएलडी पाणी मिळत असून, वाढीव पाणी देण्यासाठी महापालिकेला नियोजन करावे लागणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : शहराच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढीव २०० एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाणी देण्याची तयारी महाराष्‍ट्र जीवन प्राधिकरणाने केली आहे. सध्या शहरात १७० एमएलडी पाणी दररोज मिळते.

