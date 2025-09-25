Water Supply Project: वाढीव पाणी वाटणार कसे? दोन महिन्यांत करावे लागणार ३७० ‘एमएलडी’साठी नियोजन

छत्रपती संभाजीनगर : शहराच्या नव्या पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढीव २०० एमएलडी (दशलक्ष लिटर) पाणी देण्याची तयारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केली आहे. सध्या शहरात १७० एमएलडी पाणी दररोज मिळते. .त्यात आणखी २०० एमएलडी पाण्याची वाढ झाल्यानंतर तब्बल ३७० एमएलडी पाण्याचे वाटप करण्यासाठी महापालिकेला नियोजन करावे लागणार आहे. केंद्र शासनाच्या अमृत-२ योजनेतून शहरासाठी २,७४० कोटी रुपये खर्चून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत काम केले जात आहे. जीव्हीपीआर कंपनीला कामाची निविदा देण्यात आली आहे..‘सकाळ’च्या ‘कुठेय पाणी?’ वृत्तमालिकेची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरवातीला ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत पहिल्या टप्प्यात २०० एमएलडी पाणी शहराला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर डिसेंबरची नवी डेडलाइन देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने कामाला गती दिली आहे. सध्या ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्यात जॅकवेलच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून, त्यावर ३,७०० अश्वशक्तीचे दोन पंप बसविण्यात आले आहेत; तसेच मुख्य २५०० मिलिमीटर व्यासाच्या मुख्य जलवाहिनीचे शिल्लक असलेले १२ गॅप जोडणीचे कामही सुरू आहे; तसेच जलशुद्धीकरण केंद्र, एमबीआर, शुद्धीकरण केंद्राची शिल्लक कामे महिनाभरात पूर्ण होणार आहेत..नोव्हेंबरमध्ये वाढीव दोनशे एमएलडी पाण्याची चाचणी घेतली जाणार आहे. त्यात मुख्य जलवाहिनी धुणे, जलवाहिनीची हायड्रॉलिक चाचणी घेणे, बटरफ्लाय व्हॉल्व्हची जोडणी व चाचणी, नव्या ३० जलकुंभांची चाचणी अशा कामांचा समावेश आहे..‘नो नेटवर्क’मध्येही जोडण्याशहराला दोनशे एमएलडी वाढीव पाणी मिळाल्यानंतर अनेक वर्षांपासून ज्या भागात नळच नव्हते, अशा ‘नो नेटवर्क’ भागात नळजोडणी दिली जाणार आहे. त्यानुसार महापालिकेला नियोजन करावे लागणार आहे. शहरात सध्या १७० एमएलडी पाणी मिळते. त्यात २०० एमएलडी पाण्याची वाढ झाल्यास ३७० एमएलडी पाणी वाटपाचे नियोजन करताना नाकीनऊ येणार आहे..Kolhapur Water Crisis : कोल्हापूर शहरवासीयांचा ऐन गणपतीत पाण्यासाठी टाहो, निम्म्या शहरात आजपासून दिवसाआड पाणी.जबाबदारी कंपनीचीचपाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ही योजना चालविण्याची तीन वर्षांसाठी जबाबदारी कंपनीकडेच आहे. पाणी वितरणासाठी शहरात ८० विभाग पाडण्यात आले आहेत. या भागात पाणीपुरवठ्यासाठी मदत पथके महापालिकेला नियुक्त करावी लागणार आहेत. नवीन भागात बेकायदा नळ होणार नाहीत, याचीदेखील काळजी महापालिकेला घ्यावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.