Moon Halo: छत्रपती संभाजीनगर शहरात दिसला ‘मून हॅलो’

छत्रपती संभाजीनगर

Rare Phenomenon: छत्रपती संभाजीनगरच्या आकाशात दुर्मिळ ‘मून हॅलो’चे मोहक दृश्य दिसले. बर्फाचे कण आणि चंद्रप्रकाश यांच्या संगमातून तयार झालेला हा प्रकाशवर्तुळ अनोखा होता.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : वातावरणातील बर्फाचे कण आणि चंद्रप्रकाश यांच्यात संवाद होतो का? गुरुवारी सायंकाळी आकाशात पाहिल्यावर मात्र असा संवाद होत असल्यासारखे दृष्य दिसून आले. यावेळी ‘मून हॅलो’ ही नैसर्गिक; तरीही दुर्मिळ असलेली घटना शहरात बघायला मिळाली.

