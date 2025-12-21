Chh. Sambhajinagar

Chh. Sambhajinagar

sakal

छत्रपती संभाजीनगर

Chh. Sambhajinagar: जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांनी साकारले यंत्रमानव; ४१ शाळेतील ३५० विद्यार्थ्यांचा सहभाग

Robotics Championship: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जिल्हा परिषदेच्या ४१ शाळांतील ३५० विद्यार्थ्यांनी रोबोटिक्स आणि स्मार्ट उपकरणांद्वारे नाविन्यपूर्ण प्रयोग सादर केले. उत्कृष्ट प्रकल्पांना स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी अटल इन्क्युबेशन सेंटरकडून सहकार्य मिळणार आहे.
Published on

छत्रपती संभाजीनगर : ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये दडलेली नवकल्पना, सर्जनशीलता पुन्हा एकदा समोर आली. जिल्हा परिषदेच्या ४१ शाळांमधील ३५० विद्यार्थ्यांनी साकारलेल्या यंत्रमानव आणि स्मार्ट उपकरणांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.

Loading content, please wait...
education
school
student
robot
Chhatrapati Sambhajinagar
Marathi News Esakal
www.esakal.com