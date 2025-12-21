छत्रपती संभाजीनगर
Chh. Sambhajinagar: जिल्हा परिषदेच्या विद्यार्थ्यांनी साकारले यंत्रमानव; ४१ शाळेतील ३५० विद्यार्थ्यांचा सहभाग
Robotics Championship: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जिल्हा परिषदेच्या ४१ शाळांतील ३५० विद्यार्थ्यांनी रोबोटिक्स आणि स्मार्ट उपकरणांद्वारे नाविन्यपूर्ण प्रयोग सादर केले. उत्कृष्ट प्रकल्पांना स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी अटल इन्क्युबेशन सेंटरकडून सहकार्य मिळणार आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : ग्रामीण भागातील शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये दडलेली नवकल्पना, सर्जनशीलता पुन्हा एकदा समोर आली. जिल्हा परिषदेच्या ४१ शाळांमधील ३५० विद्यार्थ्यांनी साकारलेल्या यंत्रमानव आणि स्मार्ट उपकरणांनी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले.