Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरच्या एसटीपीला राष्ट्रीय स्तरावर मान्यता; पाच कोटींचं विशेष अनुदान

छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या 'एसटीपी'ची (मल जल प्रक्रिया प्रकल्प) राष्ट्रीयस्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 'सीबी जल ही अमृत'च्या तिसऱ्या फेरीच्या परीक्षणात महापालिका विशेष प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी पात्र ठरली आहे..महापालिकेने काही वर्षांपूर्वी शहरात भूमिगत गटार योजना प्रकल्प राबवून परिसरात चार ठिकाणी मलजल प्रक्रिया प्रकल्प उभारले आहेत. त्यात दररोज १६५ एमएलडीपेक्षा जास्त सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. या प्रकल्पांची दखल राष्ट्रीय स्तरावर घेण्यात आली आहे..केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 'सीबी जल ही अमृत'च्या तिसऱ्या फेरीच्या परीक्षणात उत्कृष्ट कामगिरी बजावून प्रोत्साहनपर विशेष अनुदान महापालिकेच्या प्रकल्पांना मिळाले आहे. अनुदानाची रक्कम पाच कोटी साठ लाख रुपये एवढी आहे..त्यात कांचनवाडी येथील १६१ एमएलडी क्षमतेच्या प्रकल्पाला तीन कोटी ५० लाख रुपये, झाल्टा फाटा येथील ३५ एमएलडीच्या प्रकल्पाला ७० लाख तर पडेगाव येथील १० एमएलडी क्षमतेच्या प्रकल्पाला एक कोटी ४० लाख रुपये एवढे अनुदान मिळालेले आहे. महापालिकेच्या स्वतंत्र बँक खात्यात ही रक्कम जमाही झाली. महापालिकेच्या या कामगिरीबद्दल प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी शहर अभियंता फारुख खान आणि कार्यकारी अभियंता अनिल तनपुरे यांचे अभिनंदन केले. सांडपाणी व्यवस्थापनातील ही प्रगती पर्यावरण टिकवण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल, असा विश्वास जी. श्रीकांत यांनी व्यक्त केला..Water Supply Project: वाढीव पाणी वाटणार कसे? दोन महिन्यांत करावे लागणार ३७० 'एमएलडी'साठी नियोजन.शेतकऱ्यांना मिळते प्रक्रियायुक्त पाणीमहापालिकेने केंद्र शासनाच्या यूआयडीएसएसएमटी योजनेतून शहरात सुमारे साडेचारशे कोटींची भूमिगत गटार योजना राबविण्यात आली. त्यामुळे खाम, सुखना नदी काठावर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता प्रक्रियायुक्त पाणी मिळत आहे. त्यापूर्वी ड्रेनेजचे पाणी या नदीतून वाहत होते. त्यावर भाजीपाल्यासह इतर प्रकारची शेती केली जात होती. आता महापालिका खाम नदीत प्रक्रिया केलेले एसटीपीचे पाणी सोडते. तसेच झाल्टा येथील प्रकल्पातून शेतकरी पंपाद्वारे पाणी घेत आहेत..