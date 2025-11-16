छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: किमानच नव्हे; तर कमालमध्येही घट, दिवसाही गारवा, पुढील दोन दिवस शहरात थंडी अजून वाढणार

Temperature Drop: छत्रपती संभाजीनगर परिसरात पुढील दोन दिवस तापमानात २ ते ३ अंशांनी घट होणार वाढणार आहे, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) वर्तविला.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : शहर परिसरात पुढील दोन दिवस तापमानात २ ते ३ अंशांनी घट होणार वाढणार आहे, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) वर्तविला. दरम्यान, शनिवारी (ता. १५) शहराचे किमान तापमान १२.६ तर कमाल तापमान २८.३ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले.

