Chhatrapati Sambhajinagar: किमानच नव्हे; तर कमालमध्येही घट, दिवसाही गारवा, पुढील दोन दिवस शहरात थंडी अजून वाढणार

छत्रपती संभाजीनगर : शहर परिसरात पुढील दोन दिवस तापमानात २ ते ३ अंशांनी घट होणार वाढणार आहे, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने (आयएमडी) वर्तविला. दरम्यान, शनिवारी (ता. १५) शहराचे किमान तापमान १२.६ तर कमाल तापमान २८.३ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले..त्यामुळे दिवसाही गारवा जाणवत होता. मागील आठवडाभरापासून शहराचे किमान तापमान १२ ते १३ तर कमाल तापमान २७ ते २८ अंशांच्या आसपास आहे. कमाल तापमानातही हळूहळू घट होत आहे. पारा तिशीच्या आत आहे. पहाटे जाणवणारी हुडहुडी दुपारी उशिरापर्यंत टिकून राहत असून, दुपारी चटका वाढल्याचे अनुभवायला मिळत आहे..नेमके कारण काय?उत्तरेकडील शीत वाऱ्यामुळे मराठवाड्यात गुलाबी थंडीचे आगमन झाले. रविवारी मराठवाड्यात थंडीच्या लाटेचा इशारा असून, उर्वरित राज्यातही गारठा वाढण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला. किमान तापमानाचा पारा १० अंशांखाली घसरल्यास आणि तापमानात सरासरीपेक्षा ४.५ अंशांपेक्षा अधिक घट झाल्यास थंडीची लाट आल्याचे समजले जाते..कमाल तापमानातही घट होऊ लागली असून, शहराचा पारा अद्याप तिशीच्या आत आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड जिल्ह्यांसह उर्वरित राज्यात तुरळक ठिकाणी थंडीची लाट राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. शिवाय सतर्कतेचा इशाराही (येलो अलर्ट) दिला आहे..Vidarbha Cold : विदर्भात कडाक्याच्या थंडीचा यलो अलर्ट; उत्तर महाराष्ट्र गारठला; धुळे @८.४ अंश.आतापर्यंत काय?यंदा १ नोव्हेंबरला किमान तापमान २३ अंश होते. त्यानंतर पुढील १० दिवसांत ते हळूहळू कमी होत गेले. ९ नोव्हेंबरपासून थंडीचा कडाका वाढला. या दिवशी १२.८ अंश तापमान नोंदवले गेले. त्यानंतर १० नोव्हेंबरला ११.८ अंशांवर पारा आाला. हा आकडा यंदाचा नीचांकी आहे..