Winter Shopping: थंडी कमी, फॅशन जास्त! बाजारात नव्या जॅकेट्सची धूम

छत्रपती संभाजीनगर : हिवाळा सुरू होताच शहरात विविध ठिकाणी छोटे-मोठे विक्रेते स्वेटर आणि हिवाळी कपड्यांची विक्री सुरू करतात. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शहरातील तिबेटी स्वेटर बाजाराने थंडीच्या हंगामाची चाहूल लागल्याची जाणीव करून दिली आहे. मागील ३० वर्षांपासून हिवाळी कपड्यांच्या विक्रीत अव्वल मानला जाणारा हा बाजार यंदाही सुरू झाला असून ग्राहकांनी खरेदीस सुरवात केली आहे..चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सुरू राहणाऱ्या या बाजारात यंदा ५० पेक्षा अधिक दुकाने उभी राहिली आहेत. येथे स्वेटर, जॅकेट, हुडी, मफलर, कानटोपी, शाल, लेदर, ब्लँकेट जॅकेटसह विविध प्रकारचे हिवाळी कपडे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत..लहान मुलांसाठी देखील नवीन डिझाइन आणि रंगांच्या आकर्षक कपड्यांची विविधता आहे.मात्र, यावर्षी हिवाळ्याचा जोर अजूनही जाणवत नसल्याने बाजारात गर्दी कमी असून विक्री मंदावली आहे. मागील वर्षी ऑक्टोबरपासूनच थंडीचा प्रारंभ झाला होता; पण यंदा नोव्हेंबरच्या सुरवातीला देखील तापमानात फारसा फरक दिसून येत नाही. त्यामुळे कपड्यांच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही..बाजारात सध्या स्वेटरचे भाव ३०० ते २८०० रुपयांपर्यंत असून जॅकेट १२०० ते २४०० रुपये, हुडी ६०० ते १४०० रुपये, स्वेट शर्ट ४०० ते १२०० रुपये आणि ऊबदार ब्लँकेट १२०० ते ३००० रुपयांपर्यंत विक्रीला आहेत. महिलांसाठी ४० पेक्षा अधिक प्रकारचे स्वेटर आणि पुरुषांसाठी १२ पेक्षा अधिक प्रकारचे नवे जॅकेट आणि स्वेटर बाजारात उपलब्ध आहेत..यंदा काय नवीन?बाँबर जॅकेट- पायलट स्टाइलचे, आतून उबदार अस्तर असलेले.डेनिम जॅकेट- हलक्या थंडीमध्ये वापरले जाते.विंडचिटर- वाऱ्यापासून बचाव करतो, हलकी थंडी किंवा पावसात उपयुक्त.ओव्हरकोट- लांब आणि जाड, सूटवर घालतात.डीएनजी जॅकेट- थंडीत स्वेटर, हलक्या पावसात रेनकोट यांसारखे ट्रेंडी कपडे.दिवाळीत फुलांना मागणी वाढली, दर समाधानकारक.मागील वर्षी माझा जवळपास संपूर्ण माल विकला गेला होता, पण यंदा अजून थंडी न वाढल्याने विक्री कमी झाली आहे. डिसेंबर अखेरीस बाजार तेजीत येईल, अशी अपेक्षा आहे. यावर्षी चार महिन्यांच्या हंगामात फक्त वीस दिवसच चांगली विक्री होईल, अशी शक्यता आहे.- सय्यद अक्रम, विक्रेतालहान मुलांसाठी आणि बाळांसाठीचे कपडे मात्र सुरवातीपासूनच विक्रीत आघाडीवर आहेत. जर थंडी वाढली तर बाजार चांगला रंगेल, मात्र यावर्षी भरपूर प्रमाणात माल शिल्लक राहण्याची चिंता राहील.- रोमा तेंझिन, विक्रेता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.