Winter Shopping: थंडी कमी, फॅशन जास्त! बाजारात नव्या जॅकेट्सची धूम

Shopping Season: छत्रपती संभाजीनगरातील प्रसिद्ध तिबेटी स्वेटर बाजारात हिवाळी कपड्यांची विक्री सुरू झाली आहे. तापमानात फारसा फरक नसल्याने खरेदीदारांची गर्दी अजूनही कमी असून बाजार विक्री मंदावली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर : हिवाळा सुरू होताच शहरात विविध ठिकाणी छोटे-मोठे विक्रेते स्वेटर आणि हिवाळी कपड्यांची विक्री सुरू करतात. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही शहरातील तिबेटी स्वेटर बाजाराने थंडीच्या हंगामाची चाहूल लागल्याची जाणीव करून दिली आहे. मागील ३० वर्षांपासून हिवाळी कपड्यांच्या विक्रीत अव्वल मानला जाणारा हा बाजार यंदाही सुरू झाला असून ग्राहकांनी खरेदीस सुरवात केली आहे.

