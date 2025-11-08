छत्रपती संभाजीनगर
Viral Video : 'छत्रपती संभाजीनगर' नामफलकाखाली लघुशंका केल्याने धमक्या; 'त्या' व्हायरल व्हिडिओने घेतला युवकाचा जीव, नेमकं काय घडलं?
Viral Video Incident Under Sambhajinagar Board : छ. संभाजीनगर फलकाखाली लघुशंका करणाऱ्या युवकांचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर जालन्यातील महेश आडे या तरुणाने धमक्या आणि मानसिक तणावामुळे आत्महत्या केली.
जालना : 'छत्रपती संभाजीनगर' (Chhatrapati Sambhajinagar) या नावाच्या फलकाखाली लघुशंका करतानाचा दोन मित्रांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर (Viral Video) व्हायरल झाल्यानंतर प्रचंड खळबळ उडाली. या घटनेनंतर संबंधित युवकांना नेटीझन्सकडून धमक्या आणि ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला.