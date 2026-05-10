Chhatrapati Sambhajinagar: एक लाख मतदारांचे छायाचित्र सारखेच;जिल्ह्यात पुनरीक्षणअंतर्गत मतदार मॅपिंगच्या कामाला वेग

छत्रपती संभाजीनगर: सध्या शहरासह जिल्ह्यात एसआयआर अर्थात मतदार याद्याचे विशेष पुनरीक्षण अंतर्गत मतदार मॅपिंगचे काम सुरू आहे. भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राबविण्यात येत असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात मतदार मॅपिंगच्या कामाला वेग आला आहे. .दरम्यान, जिल्ह्यात सुमारे एक लाख मतदारांचे एकाहून अधिक छायाचित्र असल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. याची बीएलओमार्फत पडताळणी होणार आहे. ज्यांची दुबार नावे असतील, त्यावर तर पुढील नियमानुसार कारवाई होईल. तसेच सुमारे ५० हजार नावे वगळली जाणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली..५५ ते ६० टक्के मॅपिंग पूर्णजिल्हाभरात मतदारांच्या मॅपिंगची प्रगती ७५ टक्क्यांहून अधिक आहे, असे असले तरी शहरी भागातील मतदारसंघांमध्ये मॅपिंगचे ५५ ते ६० टक्के मॅपिंग झालेले आहे. ही गती वाढविण्यासाठी आता स्वतः जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेतली आहे. मॅपिंगदरम्यान काही मतदार त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर आढळून न आल्याचे, तसेच काही मतदार मृत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार संबंधित मतदारांना 'स्थलांतरित मतदार' व 'मृत मतदार' या वर्गवारीत समाविष्ट करून नावे वगळण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे.."एकाच मतदाराची दोन ठिकाणी नावे अर्थात दुबार नावे असतील तर नियमानुसार कार्यवाही होईल. यात सुमारे ५० हजार मतदारांची नावे वगळले जाण्याची शक्यता आहे."-विनय गौडा जी.सी., जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर