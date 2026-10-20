Water Conservation: पाणीटंचाई रोखण्यासाठी जलसंधारणाला गती; ३०२ गावांना मान्यता, २३७ गावांत कामे पूर्ण

छत्रपती संभाजीनगर : पावसाची ओढ आणि भूजल पातळीतील घसरण यामुळे संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट गडद होत असताना प्रशासनाने जलसंधारणांच्या कामांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. दुष्काळाच्या झळा तीव्र होण्यापूर्वीच गावोगावी जलस्रोत बळकट करण्यासाठी प्रत्येक गावात १०० जलतारा कामांचे नियोजन करा आणि प्रस्ताव तातडीने सादर करा, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी सोमवारी (ता. १९) दिले. .जिल्हाधिकारी कार्यालयात मृद व जलसंधारण विभागाच्या कामांचा आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीवरील उपाययोजनांचा आढावा घेतला. गावांची भौगोलिक परिस्थिती, स्थानिक गरजा आणि उपलब्ध जलस्रोत लक्षात घेऊन जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करावे. यासाठी संबंधित विभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांची एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेतील रखडलेल्या कामांना गती देतानाच भूजल पातळी वाढविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही त्यांनी जिल्हा परिषदेसह जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना बैठकीत बजावले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) रूपेश शिंगारे, मृद व जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता नरेंद्र कटके, प्र. उपवनसंरक्षक सुवर्णा माने, अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी तसेच स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..सर्व विभागांना समन्वयाने काम करण्याच्या सूचनाजलसंधारण विभागाची यंत्रसामग्री स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून वापरून कामे राबविण्याबाबतही चर्चा झाली. जलतारा कामांचे प्रलंबित प्रस्ताव, प्रशासकीय मान्यता आणि निधीची उपलब्धता तपासावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी मिळविण्याच्या शक्यता पडताळून पाहाव्यात. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे राबविण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे आवाहनही गौडा यांनी केले..जलतारा अंतर्गत होणारी कामेपावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यासाठी जलतारा शोषखड्डे तयार करणे.विहीर पुनर्भरण करून पावसाचे पाणी विहिरीत किंवा भूजलधारक थरात पोचवणे.घर, शाळा किंवा इमारतीवरील पावसाचे पाणी साठवणे अथवा जमिनीत मुरवणे.नाला व ओढ्यांवर बंधारे बांधून पाण्याचा प्रवाह रोखून साठा आणि भूजल पुनर्भरण वाढवणे.शेततळे व ढाळीचे बांधमधून शेतातील पाणी अडवून मातीची धूप कमी करणे.पाझर तलावांतील गाळ काढून पाणीसाठवण क्षमता वाढवण्याची कामे..आतापर्यंत ३ हजार ३१४ शेतकऱ्यांना लाभगाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ३०२ गावांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली असून, त्यापैकी २३७ गावांतील कामे पूर्ण झाली आहेत. या योजनेचा आतापर्यंत ३ हजार ३१४ शेतकऱ्यांना लाभ झाला आहे. उर्वरित कामे वेगाने पूर्ण करून पाझर तलावांमधील गाळ काढण्यास प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.