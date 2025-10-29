छत्रपती संभाजीनगर

Thailand Marketing Job : घटस्फोटित तरुणीला थायलंडमध्ये विकले; नोकरीचे आमिष देऊन पैसेही उकळले, 'जॉब स्कॅम'चा पर्दाफाश

Woman Duped with Fake Thailand Job Promise : थायलंडमध्ये नोकरी लावतो म्हणत एका घटस्फोटित तरुणीची दीड लाखांची फसवणूक झाली. तिला ‘स्कॅमिंग’च्या कामासाठी विकण्यात आले. भारतीय दूतावासाच्या मदतीने तिची सुटका करण्यात आली.
छत्रपती संभाजीनगर : थायलंडमध्ये मार्केटिंग मॅनेजरची नोकरी (Thailand Marketing Manager Job) मिळवून देतो म्हणत एकाने घटस्फोटित (Divorced) तरुणीकडून दीड लाख रुपये उकळले. एवढेच नाही, तर ‘स्कॅमिंग’च्या कामासाठी तिला विकल्याचा प्रकार समोर आला.

