Thailand Marketing Job : घटस्फोटित तरुणीला थायलंडमध्ये विकले; नोकरीचे आमिष देऊन पैसेही उकळले, 'जॉब स्कॅम'चा पर्दाफाश

छत्रपती संभाजीनगर : थायलंडमध्ये मार्केटिंग मॅनेजरची नोकरी (Thailand Marketing Manager Job) मिळवून देतो म्हणत एकाने घटस्फोटित (Divorced) तरुणीकडून दीड लाख रुपये उकळले. एवढेच नाही, तर 'स्कॅमिंग'च्या कामासाठी तिला विकल्याचा प्रकार समोर आला. .तरुणीने दोन हजार डॉलरचा भरणा करत भारतीय दूतावासाच्या मदतीने मुंबई गाठली. तिथून शहरात येत आरोपीविरुद्ध तक्रार दिली. त्या आधारे पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात अविनाश रामभाऊ उढाण याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद झाला..या प्रकरणी २९ वर्षीय तरुणीने तक्रार दिली. तिने इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये पदविका पूर्ण केलेली आहे. ती सध्या वाळूज भागात पेइंग गेस्ट म्हणून राहते. वर्ष २०२० मध्ये तिचा घटस्फोट झाला. वर्ष २०२५ मध्ये तिची उढाण सोबत ओळख झाली. उढाणने तिला थायलंड येथे मार्केटिंग मॅनेजरची नोकरी लावतो म्हणत तिच्याकडून दीड लाख रुपये घेतले आणि नोकरी पक्की झाल्याचे सांगितले..ऑगस्ट २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यात तरुणी बॅंकॉकला पोचली. तिथे हरप्रित सिंग तिला घ्यायला आला. त्याने टॅक्सी बुक करून तिला कम्पोट (कंबोडिया) येथील क्रिएटिव्ह माइंडसेट या कंपनीत सोडले. या कंपनीत तरुणीकडून स्कॅमिंगचे काम करून घेतले जात होते. शिवाय या कामासाठी आपल्याला विकल्याचे तिच्या लक्षात आले. त्यानंतर दोन महिन्यांनी तरुणीने क्रिएटिव्ह माइंडसेट या कंपनीत दोन हजार डॉलर भरून स्वतःची सुटका करून घेतली..त्यानंतर कंबोडिया येथील भारतीय दूतावासाच्या मदतीने २१ ऑक्टोबरला मुंबई विमानतळ गाठले. मुंबई इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी तिची चौकशी केली असता उढाण याने चॅटिंग स्कॅमच्या कामासाठी थायलंड येथे पाठविले; परंतु त्याने अगोदर कल्पना दिली नसल्याचे तिने सांगितले. तिने पुंडलिकनगर पोलिसांत तक्रार दिली.