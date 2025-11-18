छत्रपती संभाजीनगर

Chhtrapati Sambhajinager Crime: लग्नाच्या आमिषाने अत्याचार; अजबनगर, ‘एमएच २० कॅफे’मध्ये घडला प्रकार

Crime News: अजबनगरातील MH20 कॅफेमध्ये तरुणीवर लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचाराचा धक्कादायक प्रकार उघड. क्रांती चौक पोलिसांत गुन्हा. पीडितेला धमक्या, जबरदस्तीने गर्भपाताचा आरोप; आरोपी व कुटुंबीयांविरुद्ध अतिविधेयक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंद.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : एका तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शहरातील नूतन कॉलनी -अजबनगर परिसरातील एमएच २० या कॅफेत २४ फेब्रुवारी २०२४ ला ही घटना घडली.

