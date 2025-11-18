Chhtrapati Sambhajinager Crime: लग्नाच्या आमिषाने अत्याचार; अजबनगर, ‘एमएच २० कॅफे’मध्ये घडला प्रकार

छत्रपती संभाजीनगर : एका तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शहरातील नूतन कॉलनी -अजबनगर परिसरातील एमएच २० या कॅफेत २४ फेब्रुवारी २०२४ ला ही घटना घडली..याप्रकरणी शनिवारी (ता. १५) क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद केला आहे. भागवत ज्ञानोबा मुलगीर (रा.महातपुरी, ता. गंगाखेड, जि. परभणी) असे आरोपीचे नाव आहे. तरुणीच्या तक्रारीनुसार, मुलगीर याच्याशी तिची ओळख होती..त्याने तिच्याशी जवळीक साधत, तिला लग्नाचे अमिष दाखवले. यानंतर तिच्यावर अजबनगर येथील पैठणगेट रोडवर एमएच २० कॉफी शॉप येथे तिला नेत तिच्यावर अत्याचार केला. मुलगीरला पीडितेने गर्भवती असल्याचे सांगितले. .हे कळताच त्याने तिला जातीवाचक शिवीगाळ केली. गर्भपाताची औषधी खाण्यासाठी तुझे फोटो व्हायरल करेल अशी धमकी दिली. तिला गर्भपात करण्यास भाग पाडले. त्यानंतर पीडितेचा मोबाईल नंबरही ब्लॉक केला..Mumbai Crime: मुंबईत दिवसाढवळ्या थरार! जीव मुठीत घेऊन रस्त्यावर पळत सुटली पण...; प्रियकराचं प्रेयसीसोबत धक्कादायक कृत्य.तिने याबाबत मुलगीर याच्या कुटुंबीयांना याची माहिती दिली. त्यांनीही तरुणीला ठार मारण्याची धमकी दिली. याबाबत ॲट्रॉसिटी प्रतिबंध कायद्यासह अत्याचाराचा गुन्हा नोंद केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.