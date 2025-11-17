CM Devendra Fadnavis: स्वामीजींनी पेटवली अस्मितेची ज्योत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या पुतळ्याचे अनावरण

छत्रपती संभाजीनगर : ‘‘मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या लढ्यात स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी स्वामी विवेकानंदांप्रमाणे तरुणाईमध्ये देशभक्ती जागृत केली. मराठवाडा अस्मितेची ज्योत पेटवली. महिलांसह अनेकांना सोबत घेऊन निजामाच्या जुलमी राजवटीतून मराठवाड्याला मुक्त केले. त्यांचे हे योगदान अमूल्य आहे’’, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..CA Success Story:'सीए परिक्षेत आदित्य दरेकरचे सुयश'; जिद्द व चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी, आई अन् भावाचे पाठबळ...शहरातील क्रांती चौकात स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या पुतळ्याचे अनावरण रविवारी (ता. १६) झाले. याच ठिकाणी ऑनलाइन पद्धतीने ऐतिहासिक कमल तलावाचेही लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी मंत्री अतुल सावे, खासदार संदीपान भुमरे, खासदार डॉ. भागवत कराड, आमदार संजय केणेकर, आमदार अनुराधा चव्हाण, महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत, स्वामी रामानंद तीर्थ संशोधन संस्थेचे अध्यक्ष माजी आमदार डी.के. देशमुख, सचिव सारंग टाकळकर, सदस्य डॉ. शिरीष खेडगीकर यांच्यासह मराठवाडा मुक्तिसंग्रामात योगदान दिलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांचे कुटुंबीय उपस्थित होते..फडणवीस म्हणाले, ‘‘स्वामी रामानंद तीर्थ व्रतस्थ होते. खेडगीकर कुटुंबामध्ये ते जन्माला आले. यात त्यांचे एक शिक्षक म्हणून जीवन पाहायला मिळते, दीक्षा घेतल्यानंतर ते स्वामी रामानंद तीर्थ झाले. स्वामी विवेकानंदाप्रमाणेच त्यांनी तरुणाईमध्ये देशभक्ती जागृत केली. रजाकाराच्या अन्यायाची पराकाष्टा झाली होती आणि त्याच्याविरुद्ध एक मोठा रणसंग्राम उभा झाला होता. या लढ्याचे नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी केले. या लढ्याला त्यांनी एक प्रकारे संघर्षाच्या लढ्यामध्ये परिवर्तित केले. .हैदराबाद असो की मराठवाडा, सगळीकडे त्यांनी स्वतंत्र अस्मितेची ज्योत पेटवली. त्यातून अनेक तरुण, महिला या स्वातंत्र्यसंग्रामामध्ये उतरल्या आणि त्यातून हैदराबादच्या निजामाच्या जोखडातून आपण मराठवाड्याला मुक्त करू शकलो. त्यांचे अमूल्य योगदान प्रेरणादायी असेच आहे.’’ दरम्यान, पुतळ्याचे शिल्पकार निरंजन मडिलगेकर यांचा फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार झाला..Kolhapur Accident: जिवलग मित्रांचे स्वप्न भंगले! आर्मी भरतीची परीक्षा देऊन येताना दोन तरुणांचा ट्रक-दुचाकी अपघातात मृत्यू .कमल तलावाचे लोकार्पणयाच कार्यक्रमात ऐतिहासिक कमल तलावाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन पद्धतीने लोकार्पण झाले. महापालिकेने या तलावाचे पुनरुज्जीवन केल्याबद्दल आयुक्त जी. श्रीकांत आणि अधिकाऱ्यांचे फडणवीस यांनी अभिनंदन केले. या तलावाच्या रूपाने शहरात येणाऱ्या पर्यटकांसाठी आणखी एक संधी निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले. स्वत: तिकीट खरेदी करून कमल तलाव नागरिकांसाठी खुला झाल्याचे त्यांनी जाहीर केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.