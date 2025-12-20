Chhatrapati Sambhajinagar: एअर इंडिया, इंडिगोची उड्डाणे रद्द झाल्याने गैरसोय

छत्रपती संभाजीनगर : येथील चिकलठाणा विमानतळावर शुक्रवारी (ता. १९) प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. दिल्लीच्या खराब वातावरणामुळे दिल्लीहून सकाळी येणारी एअर इंडियाची आणि मुंबईहून सायंकाळी छत्रपती संभाजीनगराला येणारी इंडिगो एअरलाइन्सची उड्डाण सेवा रद्द झाली..दरम्यान, दुसरीकडे रेल्वेच्या सचखंड एक्स्प्रेसला साडेतीन तास उशीर झाला. एअर इंडियाची दिल्ली-छत्रपती संभाजीनगर सकाळची फ्लाइट कोणतीही पूर्वसूचना न देता रद्द झाल्याचे प्रवाशांनी सांगितले..त्यामुळे दिल्लीहून छत्रपती संभाजीनगरला येणारे तसेच पुढील प्रवासाचे नियोजन असलेले अनेक प्रवासी विमानतळावर अडकून पडले. काही प्रवाशांना अत्यावश्यक कामांसाठी, तर काहींना वैद्यकीय कारणांसाठी प्रवास करायचा होता. त्याचप्रमाणे, मुंबई-छत्रपती संभाजीनगर इंडिगोची सायंकाळची फ्लाइट रद्द झाल्याने मुंबईहून छत्रपती संभाजीनगरला येणाऱ्या प्रवाशांची मोठी तारांबळ उडाली..Indigo Plane Service : बंगळूर, मुंबईची विमाने उद्यापासून आठवडाभर बंद; हैदराबादची दुपारची फेरी १५ ते ३१ पर्यंत स्थागित.दरम्यान, एअरलाइन्सकडून प्रवाशांना पर्यायी व्यवस्था किंवा त्वरित स्पष्ट माहिती न मिळाल्याने नाराजी अधिक वाढली आहे. सचखंड एक्स्प्रेसही साडेतीन तास उशिरा धावली. सकाळी ९.४० ला येणारी रेल्वे दुपारी एकला छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्थानकावर आली आणि एक वाजून वीस मिनिटांनी नांदेडसाठी रवाना झाली. दिल्ली येथील खराब हवामानामुळे सातत्याने रेल्वे आणि विमान सेवेवर परिणाम होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.