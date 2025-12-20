छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: एअर इंडिया, इंडिगोची उड्डाणे रद्द झाल्याने गैरसोय

Flight Cancelled: दिल्लीतील खराब हवामानाचा फटका छत्रपती संभाजीनगरच्या विमानसेवेला बसला असून दोन उड्डाणे रद्द करण्यात आली. रेल्वेसेवाही विस्कळीत झाली असून सचखंड एक्स्प्रेस साडेतीन तास उशिरा धावली.
छत्रपती संभाजीनगर : येथील चिकलठाणा विमानतळावर शुक्रवारी (ता. १९) प्रवाशांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागले. दिल्लीच्या खराब वातावरणामुळे दिल्लीहून सकाळी येणारी एअर इंडियाची आणि मुंबईहून सायंकाळी छत्रपती संभाजीनगराला येणारी इंडिगो एअरलाइन्सची उड्डाण सेवा रद्द झाली.

