CM Devendra Fadnavis: रस्ता रुंदीकरणाला पाठिंबा; मुख्यमंत्री फडणवीस; गरज असेल तिथे भूसंपादन

छत्रपती संभाजीनगर: 'ईव्ही, मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून छत्रपती संभाजीनगर शहराला राज्यात महत्त्व प्राप्त झाले आहे. डीएमआयसीमुळे अनेक मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या. त्यामुळे शहरात पायाभूत सुविधा उभ्या करणे गरजेचे आहे. .त्यासाठी शहरातील लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी एकत्र येऊन सुरू केलेली रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम कौतुकास्पद आहे. भूसंपादनासारखे काही विषय असतील तिथे शासन मदत करेल', असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शहरातील रस्ता रुंदीकरण मोहिमेला पाठिंबा दिला..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शनिवारी (ता. २३) फारोळा येथील जलशुद्धीकरण केंद्राचे जलपूजन आणि उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी पत्रकारांसोबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, ''छत्रपती संभाजीनगर हे देशाचे मॅन्युफॅक्चरिंग आणि ईव्हीचे हब होत आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा भक्कम असणे आवश्यक आहे. .शहरातील रस्ते मोकळे आणि रुंद होणे ही गरज आहे. महापालिका, पोलिस आणि लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन ही मोहीम सुरू केली. रस्ते मोकळे झाल्यानंतर कामे करण्यासाठी शासन निधी कमी पडू देणार नाही. ज्यांना मोबदला देणे आवश्यक आहे, तिथे महापालिकेने पुढाकार घ्यायला हवा. रस्ता तयार करण्यासाठी आणि अधिग्रहणासाठी निधी कमी पडला, तर शासन त्यासाठी मदत करेल. मुख्यमंत्री म्हणून मी, तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या शहराच्या विकासासाठी पाठबळ देऊ'', असे आश्वासनही फडणवीस यांनी दिले..Jalna Water Supply: लघुपाटबंधारे विभाग, मनपाच्या गोंधळाने दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष; 'घाणेवाडी'च्या सुरक्षा भिंतीचे निखळले पिचिंग.हर्सूलमध्ये थांबली होती मोहीममागील दोन महिन्यांपासून शहरात रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम सुरू आहे. आतापर्यंत आठ रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यात आले. सात रस्त्यांसाठी सर्वेक्षण, मार्किंग करण्यात आले. हर्सूल गावात रस्ता रुंदीकरण मोहिमेला विरोध झाला. रोख मोबदला दिल्याशिवाय जागा देणार नाही, अशी भूमिका हर्सूलमधील मालमत्ताधारकांनी घेतली. दरम्यान, महापालिकेने रस्ता रुंदीकरणात बाधित मालमत्ताधारकांना मोबदला देण्याबाबत भूमिका जाहीर करावी; अन्यथा प्रशासकांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती..