छत्रपती संभाजीनगर

Sambhajinagar Airport : पुणे, बंगळुरू, चेन्नईसाठी विमानसेवा हवी, ‘सीएमआयए’ची एअर इंडियाकडे मागणी

Air India : छत्रपती संभाजीनगरच्या औद्योगिक व पर्यटन विकासासाठी विमान उड्डाण, नाईट पार्किंग, आंतरराष्ट्रीय सेवा व एअर कार्गो सुविधा सुरू करण्याची मागणी सीएमआयएने एअर इंडियाकडे केली.
Sambhajinagar Airport
Sambhajinagar AirportSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या औद्योगिक आणि पर्यटन या दोन प्रभावी क्षेत्रांत छत्रपती संभाजीनगरची घोडदौड सुरू असताना अधिक विमान उड्डाणे, विमानतळावर नाइट पार्किंग सुविधा, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे व एअर कार्गो सेवा सुरू करण्याची मागणी चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरने (सीएमआयए) एअर इंडियाकडे केली आहे.

Loading content, please wait...
Chhatrapati Sambhajinagar
Air India safety concerns
IndiGo Airlines new service
Marathwada dam water levels
Flight connectivity demands

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com