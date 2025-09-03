Sambhajinagar Airport : पुणे, बंगळुरू, चेन्नईसाठी विमानसेवा हवी, ‘सीएमआयए’ची एअर इंडियाकडे मागणी

छत्रपती संभाजीनगर : अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या औद्योगिक आणि पर्यटन या दोन प्रभावी क्षेत्रांत छत्रपती संभाजीनगरची घोडदौड सुरू असताना अधिक विमान उड्डाणे, विमानतळावर नाइट पार्किंग सुविधा, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे व एअर कार्गो सेवा सुरू करण्याची मागणी चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरने (सीएमआयए) एअर इंडियाकडे केली आहे. .एअर इंडिया व एअर इंडिया एक्स्प्रेसचे नॅशनल हेड (कॉर्पोरेट सेल्स) मिलिंद नेवरेकर यांनी आज सीएमआयएला भेट दिली. सीएमआयएच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत त्यांनी चर्चा केली. सीएमआयए पदाधिकाऱ्यांनी छत्रपती संभाजीनगरसाठी मुंबईहून सकाळी आणि सायंकाळी उड्डाण, बंगळुरूला थेट विमानसेवा, पुणे व चेन्नई कनेक्टिव्हिटी तसेच विमानतळावर नाइट पार्किंग सुविधा, आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे व एअर कार्गो सेवा सुरू करण्याची मागणी केली. यावेळी सीएमआयएतर्फे तीन वर्षांतील विमानसेवेबाबत सादरीकरण केले..नेवरेकर यांनी या सर्व मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत सांगितले, की सीएमआयएच्या सूचना आमच्या मार्ग निश्चिती समितीसमोर मांडल्या जातील. एअर इंडिया समूहाकडून नवीन विमाने खरेदी सुरू असून, या वर्षापासून टप्प्या-टप्प्याने त्यांचा ताफ्यात समावेश होणार आहे. यामुळे नव्या ठिकाणी उड्डाणसेवा सुरू करण्यास मदत होईल..सीएमआयएचे अध्यक्ष उत्सव माछर म्हणाले, की गेल्या वर्षात छत्रपती संभाजीनगर येथे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक झाली असून, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार आहेत. यामुळे विमान कनेक्टिव्हिटीची मोठी मागणी निर्माण झाली आहे. मुंबई, पुणे, बंगळुरू, चेन्नई यासह छत्रपती संभाजीनगरहून पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले राजस्थान, वाराणसी व कोलकाता येथे थेट विमानसेवा सुरू होणे अत्यावश्यक आहे. .या बैठकीला उत्सव माछर, कोषाध्यक्ष सौरभ छल्लानी, ऋषिकेश गवळी, अनिकेत पाटील, रवीश सोनी, रवींद्र मानवतकर आणि एअर इंडियाचे शोमिल सोनवणे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.