CNG Supply : नववर्षात रोज ‘सीएनजी ’! वाहनांना मुबलक पुरवठा; लाइन जोडणी पूर्ण, परवानगी बाकी

- हरेंद्र केंदाळेछत्रपती संभाजीनगर - मागील पाच वर्षांपासून सीएनजी गॅस पाइपलाइनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरकरांना नवीन वर्षांत मुबलक २४ तास पुरवठा होणार आहे. आता गॅस पाइपलाइन पूर्ण झाली असून केवळ पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अंतिम परवानगीची प्रतीक्षा आहे. .शहरातील घरांना पाइपलाईनने गॅस पुरवठा करण्यासह सीएनजी इंधनावर धावणाऱ्या वाहनांच्या पंपावर मुबलक म्हणजे २४ तास गॅस उपलब्ध राहण्यासाठी २०२१-२२ मध्ये अहिल्यानगरमधील श्रीगोंदा येथून छत्रपती संभाजीनगर आणि शेंद्रा येथील प्लांटपर्यंत गॅस पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरु केले होते..डिसेंबर २०२४ मध्ये काम अंतिम टप्प्यात आले होते. केवळ नगर येथील घाटातील काही शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हे काम एक किलोमीटर अंतरापर्यंत थांबले होते. त्याचे काम जानेवारी २०२५ मध्ये पूर्ण करण्यात आले. तसेच त्यासाठी आवश्यक सर्व चाचण्या यशस्वी करण्यात आल्या आहेत.त्याच बरोबर गॅस स्टेशनला (गॅस पंप) आवश्यक असलेल्या स्टिलच्या पाइपची जोडणीही पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यानंतर बीपीसीएलने (भारत पेट्रोलियम) भारत सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाकडे गॅस पुरवठा करण्यासाठी अंतिम परवानगी मागितली असून ती मिळताच गॅस वितरण करण्यात येणार आहे..नवीन सहा पंप होणारसध्या शहरातील विविध भागात आणि परिसरात सहा सीएनजी पंप (गॅस स्टेशन) आहेत. त्यांना टँकरने गॅस पुरवठा करण्यात येत आहे. मात्र, अनेकदा टँकर उशिरा आल्याने काही वेळ वाहनांना प्रतीक्षा करावी लागते. पण जेव्हा गॅस पाईपने हे स्टेशन जोडले जातील, त्यावेळी मात्र, मुबलक प्रमाणात सीएनजी पुरवला जाणार आहे. त्याच बरोबर आणखी नवीन सहा पंप सुरू होणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..गॅस पुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाले आहे. आगामी काळात शहरातील घरांना आणि गॅस स्टेशनला मुबलक गॅस मिळेल. त्यासाठी आवश्यक परवानगी घेण्यासाठी शासनाच्या पेट्रोलियम विभागाकडे प्रस्ताव पाठवलेला आहे. परवानगी मिळताच गॅस पुरवठा सुरू होईल.- सचिन भालेराव, सहायक प्रबंधक, बीपीसीएल.