छत्रपती संभाजीनगर

CNG Supply : नववर्षात रोज ‘सीएनजी ’! वाहनांना मुबलक पुरवठा; लाइन जोडणी पूर्ण, परवानगी बाकी

मागील पाच वर्षांपासून सीएनजी गॅस पाइपलाइनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरकरांना नवीन वर्षांत मुबलक २४ तास पुरवठा होणार.
cng supply

cng supply

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- हरेंद्र केंदाळे

छत्रपती संभाजीनगर - मागील पाच वर्षांपासून सीएनजी गॅस पाइपलाइनच्या प्रतीक्षेत असलेल्या छत्रपती संभाजीनगरकरांना नवीन वर्षांत मुबलक २४ तास पुरवठा होणार आहे. आता गॅस पाइपलाइन पूर्ण झाली असून केवळ पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अंतिम परवानगीची प्रतीक्षा आहे.

Loading content, please wait...
Vehicle
cng
Gas Pipeline
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com