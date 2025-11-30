छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News : शहरात थंडीचे कमबॅक! दिवसभरात किमान तापमानात तीन अंशांनी घट

गेल्या आठवड्यात थंडी गायब झाली होती. पण, शनिवारी (ता. २९) किमान तापमानात अचानक घट झाल्याने थंडी वाढली.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - गेल्या आठवड्यात थंडी गायब झाली होती. पण, शनिवारी (ता. २९) किमान तापमानात अचानक घट झाल्याने थंडी वाढली. अवघ्या एका दिवसात तब्बल तीन अंशांनी किमान तापमान घटल्याने पुन्हा हुडहुडी भरली.

