Chhatrapati Sambhajinagar News : आयुक्त येताच धुतली वसतिगृहाची मेस! विद्यार्थी म्हणाले.....

छत्रपती संभाजीनगर - वसतिगृहाच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी मी आले. विद्यार्थ्यांनो शिस्तीत राहा, विद्यार्थ्यांसारखे वागा, अशा शब्दांत फटकारत समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी दीड तास किलेअर्क वसतिगृहाची बुधवारी (ता. २६) पाहणी केली..त्यानंतर वसतिगृहातील स्वच्छता, भोजनाची गुणवत्ता, पाणीटंचाई हे प्रश्न तातडीने सोडवल्या जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तर विद्यार्थ्यांनी १ डिसेंबरपर्यंत प्रश्न सोडवा; अन्यथा आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी दिला.किलेअर्क येथील वसतिगृहात मंगळवारी रात्री युनिट क्रमांक एकच्या भोजन कक्षात विद्यार्थी जेवत असताना भाजीत पाल निघाली. या घटनेची तातडीने दखल घेत दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी किलेअर्कचे वसतिगृह बुधवारी सकाळी नऊला गाठले..त्यावेळी साफसफाई नेटाने सुरू होती. युनिट एकच्या मेसची स्वच्छता सुरू होती. कधीच न धुतल्या जाणाऱ्या मेस आज तुम्ही आला आहात म्हणून धुतल्या जात असल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. त्यावेळी बोलताना व्हिडिओ करा, असे काही विद्यार्थी म्हणाले. त्यावर मुंडे-मुधोळ संतापल्या.रौद्र रूप दाखवताच विद्यार्थीही नरमले. त्यानंतर त्यांनी युनिट तीन व चारमध्ये ई-लायब्ररी बंद का, असा सवाल केला. तेथील रजिस्टर तपासत हा कक्ष यापुढे बंद असता कामा नये; अन्यथा निलंबित करेन, असा दमच कर्मचाऱ्याला भरला..त्यानंतर त्यांनी दोन खोल्यांमध्ये गळती, खोल्यांच्या दुरवस्थेची पाहणी केली. आम्हीच खोल्या साफ करतो, असे विद्यार्थ्यांनी त्यांना सांगितले. नंतर संत तुकाराम व मिलिंद होस्टेलची मेस पाहिली. ती मेस दहाच्या सुमारास धुतल्या जात होती.विद्यार्थ्यांनी समस्या मांडल्या. या समस्या सोडवा, आम्ही तुमचा सत्कार करू, असे विद्यार्थी म्हणाले. त्यावर मुधोळ-मुंडे म्हणाल्या, की तुम्ही नियमित अभ्यास करा, यशस्वी झाल्यावर तुमच्या सत्काराला येण्याची वेळ माझ्यावर येऊ द्या! निघताना त्यांनी सहायक आयुक्त आर.एम. शिंदे यांना सर्व कंत्राटदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलविण्याचे फर्मान सोडले..प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशीलपाहणीनंतर 'सकाळ'ला माहिती देताना मुंडे म्हणाल्या, की स्वच्छता, पाणी आणि चांगल्या दर्जाचे अन्न. यावर तातडीने सुधारणेसाठी बैठक घेऊन काम करू. भोजनात पाल निघाली, दोषींवर कारवाई करू..वसतिगृहात विद्यार्थ्यांच्या जेवणात मंगळवारी पाल सापडली. मी स्वतः तत्काळ घाटी रुग्णालयात फोन केले. त्यातील २१ जणांवर उपचार करण्यात आले, अत्यंत गांभीर्याने हे प्रकरण घेतले आहे. यात जो कुणी दोषी असेल त्यावर कारवाईचे आदेश आयुक्त आणि सचिवांना दिले आहेत, मी देखील पाहणी करणार आहे.- संजय शिरसाट, पालकमंत्री तथा सामाजिक न्यायमंत्री.