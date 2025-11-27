छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar News : आयुक्त येताच धुतली वसतिगृहाची मेस! विद्यार्थी म्हणाले.....

hostel mess cleaning news: वसतिगृहाच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी मी आले. विद्यार्थ्यांनो शिस्तीत राहा, विद्यार्थ्यांसारखे वागा.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर - वसतिगृहाच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी मी आले. विद्यार्थ्यांनो शिस्तीत राहा, विद्यार्थ्यांसारखे वागा, अशा शब्दांत फटकारत समाजकल्याण आयुक्त दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी दीड तास किलेअर्क वसतिगृहाची बुधवारी (ता. २६) पाहणी केली.

