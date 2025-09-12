Samruddhi Expressway: ‘समृद्धी’च्या प्रवाशांचा घसा कोरडाच! महामार्गावर नाही पाणी, जेवण, चहा-कॉफीची व्यवस्था

छत्रपती संभाजीनगर : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाने मुंबई आणि नागपूर ही राज्यातील दोन प्रमुख शहरे जवळ आली. मात्र, या महामार्गावर ना हॉटेल आहे, ना पेट्रोल पंप. झाडांचा पत्ताच नसल्याने सावलीचा तर विषयच नाही..अपघात झालाच तर तत्काळ मदत मिळण्याचीही शक्यता कमीच आहे. एवढेच नाही, तर प्रवाशांनी सोबत पाणी नेले नाही तर तहानेने व्याकूळ होण्याशिवाय पर्याय नाही. समृद्धी महामार्गावर एमसीआरडीसीतर्फे देखभाल-दुरुस्ती करताना पुरेशी काळजी घेतली जात नाही. हे मंगळवारी (ता. नऊ) रात्री रस्त्यावर नोझल्स लावून सुरू केलेल्या कामावरून लक्षात आले..समृद्धीवर काम करताना ठेकेदाराने अत्यंत निष्काळजीपणे शहरातील इतर रस्त्यांवर काम करावे, असे काम सुरू केले होते. चक्क रस्त्याच्या एका लेनमध्ये नोझल्स (खिळेसदृश) बसवत असताना यावर जर वाहन आले तर काय होईल याचे थोडेही गांभीर्य ना ठेकेदाराला ना प्रशासनाला आहे, हेच दिसून आले. मुळात हा गुळगुळीत मार्ग असल्याने भरधाव वेगात वाहने असणार हे समीकरणच आहे. .त्यामुळे येणाऱ्या वाहनाची गती ८० ते १२० किंवा त्यापेक्षाही अधिक असते. मग अशा मार्गावर काम करताना योग्य डायव्हर्जन केले जात नाही. अगदी प्लॅस्टिकचे कुचकामी आणि वाऱ्यानेही उडून पडणारे बॅरिकेट्स लावले जातात. लाल रंगाचे बसविलेले ट्रॅफिक्स कोन वाहनाच्या धक्क्याने पडून जातात, त्यामुळे जिथे रस्ता (मार्गिका) बंद केला होता, त्या ठिकाणी दोनशे मीटर अगोदरच मोठा रिफ्लेक्ट बोर्ड लावणे अपेक्षित आहे. मात्र, हे न करता कायमच लाल रंगाचे प्लॅस्टिक कोन उभारून आपली जबाबदारी संपली अशी ठेकेदाराची भूमिका असते. त्याकडे प्रशासनाचेही कायम दुर्लक्ष असते. प्रत्येकवेळी काम करताना अशाच निष्काळजीपणाने काम करून प्रवाशांचा जीव धोक्यात घातला जातो..सोयी-सुविधांचा अभावराज्यातील १० जिल्हे, २६ तालुके, ३९२ गावे जोडली जाणारा आणि २४ जिल्ह्यांशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जोडणी करत उद्योग, कृषी आणि पर्यटन क्षेत्रांना गती देणारा हा महामार्ग आहे. ७०१ किलो मीटर लांबीच्या या ‘समृद्धी’चे ११ डिसेंबर २०२२ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. अडीच वर्षे उलटूनही या महामार्गावर अजूनही सोयी-सुविधांचा अभाव आहे. प्रवाशांची काळजी घेतली जात नाही. ७०१ किलोमीटर लांबीचा हा समृद्धी महामार्ग असून या महामार्गामुळे मुंबई ते नागपूर प्रवास १७ तासांवरून ७ तासांवर आला..भुकेचा विचार अगोदरच करासमृद्धी महामार्गावरून प्रवास करताना कुठेही हॉटेल, रेस्टॉरंट उभारलेले नाही, त्यामुळे पाच ते सात प्रवास करताना तुम्हाला आलेला थकवा घालवण्यासाठी कुठेही चहा-कॉफी मिळणार नाही. हॉटेलच नसल्याने जेवणाचा संबंधच नाही. त्यामुळे या महामार्गावरून जाताना घरूनच डबा घेतल्याशिवाय पर्याय नाही. अगदी खूप गरज पडलीच तर एखाद्या इंटरचेंजवरून समृद्धीच्या खाली उतरून हॉटेल किंवा ढाबा शोधल्याशिवाय तुम्हाला जेवण मिळणार नाही. असेच काहीसे पेट्रोलचेही आहे. दूरदूरपर्यंत पेट्रोल पंप नसल्याने पुरेसे पेट्रोल टाकून निघावे लागते. नाहीतर पुन्हा इंटरचेंज वरून कुठेतरी समृद्धीच्या खाली जाऊन पेट्रोल पंप शोधून पेट्रोल भरावे लागते..वृक्ष दूरदूरपर्यंत दिसेना!समृद्धी महामार्ग ५५,००० कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आला. यासाठी सुमारे ९,९०० हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. १०,००० हेक्टर जमीन कृषी समृद्धीनगर विकसित करण्यासाठी आणि १४५ हेक्टर जमीन समृद्धी महामार्गाजवळील सुविधा आणि सुविधांसाठी वापरली जाईल, असे स्पष्ट केले होते. सौरऊर्जा सुविधांमधून १३८.४७ मे.वॅ. सौरऊर्जा निर्माण होणार आहे. मात्र अजूनही सौरऊर्जेचा कुठेच पत्ता दिसत नाही. हा देशातील सर्वांत मोठा हरित मार्ग असेल; कारण १ हजार शेततळी केली जाणार आहेत. मार्गाच्या दोन्ही बाजूंनी ११ लाख वृक्ष लावण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र दूरदूरपर्यंत वृक्षलागवड केल्याचे दिसत नाही. काही प्रमाणात शेततळ्यांची कामे झाल्याचे दिसत आहे..PCMC News : मुकाई चौक-निगडी बीआरटी बससेवा कधी? वाहनचालकांना प्रतीक्षा; पीएमपी बस मुख्य रस्त्यावर आल्याने वाहतूक कोंडी .समृद्धी महामार्ग या ७३० किलोमीटरच्या प्रवासात रोज हजारो वाहन धावतात. काही ठिकाणी मोबाईल नेटवर्क येत नाही तिथे मोबाईल टॉवर्स इंस्टॉल करणे आवश्यक आहे. लुटमारीच्या घटना लक्षात घेता अधिक प्रमाणात महामार्ग पोलिस आणि त्यांच्याकेड शस्रांची गरज आहे. पेट्रोलिंग वाढवल्याने चालकांची लूटमार थांबेल. टोईन्ग सर्व्हिस ह्या खासगी आहेत, मात्र येथे एमएसआरडीसीचे स्वतःचे टोइंग व्हॅन्स सुरु करण्याची गरज आहे. ट्रक टर्मीनल्ससाठी स्वतंत्र जागा संपादित करण्याची गरज आहे. महामार्गावर ट्रक पार्क केल्यामुळे उभ्या ट्रकवर धडकून होणारे अपघात कमी करण्यासाठी टर्मीनल्सचा फायदा होईल आणि होतील.- अभिजीत वाघमारे, रस्ता सुरक्षा तज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.