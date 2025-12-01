छत्रपती संभाजीनगर

Lord Varaha Idol: वराह भगवान यांच्या मूर्तीची अब्दीमंडीत प्रतिष्ठापना

Lord Varaha idol consecration ceremony details: अब्दीमंडी येथे २०१४ साली जमिनीखाली सापडलेल्या वराह भगवानाच्या ऐतिहासिक मूर्तीची तब्बल ११ वर्षांनंतर गावात मंदिर उभारून विधिवत प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
