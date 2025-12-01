Lord Varaha Idol: वराह भगवान यांच्या मूर्तीची अब्दीमंडीत प्रतिष्ठापना

अब्दीमंडी येथे २०१४ साली जमिनीखाली सापडलेल्या वराह भगवानाच्या ऐतिहासिक मूर्तीची तब्बल ११ वर्षांनंतर गावात मंदिर उभारून विधिवत प्रतिष्ठापना करण्यात आली. या सोहळ्याला ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उत्साहात हजेरी लावली..अब्दीमंडी येथील बंन्सीलाल भाऊलाल लहरे यांच्या शेतात २०१४ साली समतलीकरण (लेव्हलिंग) करताना जमिनीपासून तब्बल सात ते आठ फूट खोलवर ही सुंदर चतुर्भुज मूर्ती आढळली होती. मूर्ती सुमारे अडीच फूट उंच व दीड फूट रुंद असून अत्यंत नक्षीदार आणि आकर्षक आहे. मूर्ती सापडल्यापासून ती गावातील एका झाडाखाली प्रस्थापित केली होती. अब्दीमंडी येथे सुमारे २५० वर्षांपूर्वीचे जुने बालाजी मंदिर आहे. .Pre-Marriage Search : लग्नाआधी गुगलवर काय शोधलं जातं ? मुलं अन् मुलींची सर्च हिस्ट्री पाहून व्हाल थक्क.भगवान बालाजीचे गुरु वराह स्वामी असल्याने या मूर्तीचे धार्मिक महत्त्व अधिक मानले जाते. ग्रामस्थांच्या सहकार्याने आणि वर्गणीतून, मूर्ती सापडली त्याच ठिकाणी वराह भगवानाचे भव्य मंदिर उभारण्यात आले. तत्पूर्वी गावातून भव्य मिरवणूक काढण्यात आली. ता. २८ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत होम-हवन आणि विविध धार्मिक कार्यक्रम झाले. कृष्णकांत मुळे गुरुजी यांच्या हस्ते पूजाअर्चा पार पडली..आढळलेल्या मूर्तीची प्रमुख वैशिष्ट्ये अशीडाव्या हातावर लक्ष्मीमाता आणि दुसऱ्या डाव्या हातात शंख. उजव्या हातात गदा असून, दुसरा उजवा हात आशीर्वाद मुद्रेत. मूर्तीच्या डोक्यावर मुकूट, गळ्यात आकर्षक माळा आहेत. कमरेला नक्षीदार करदोडा तर पायाखाली शेषनाग कोरलेला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.