Bank Security: खासगी बँकांत कंत्राटी कर्मचारी २० लाखांवर! डेटासह सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर, तोडगा काढण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

हरेंद्र केंदाळेछत्रपती संभाजीनगर : राज्यात सार्वजनिक बँकांसह खासगी बँका आणि नॉन बँकिंग वित्तीय संस्था कंत्राटी कर्मचारी भरती करीत आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक बँकांमध्ये २.५५ लाख, तर खासगी बँकांमध्ये सुमारे २० लाख इतके कर्मचारी आहेत..त्यांच्यावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या असून त्यामुळे बँक डेटावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर असून त्याकडे लक्ष देण्याचा सल्ला बँकिंग तज्ज्ञांनी दिला आहे..कॉस्ट कटिंगसाठी आरबीआयने बँकिंग प्रतिनिधींचे पर्यायी व्यवसाय मॉडेल आणले आहे. त्या माध्यमातून 'बँक मित्र' म्हणून प्रारंभी बँका त्यांना थेट कंत्राटी कर्मचारी म्हणून काम देत होत्या. त्यामुळे त्यांची सर्व जबाबदारी बँकेकडे होती..आता त्यांना त्रयस्थ संस्थेकडून नियुक्ती दिली जात आहे. त्यांच्यावर नवीन खाती उघडणे, केवायसी, आरकेवायसी, आधार जोडणी, डेबिट कार्ड देणे, मोबाइल जोडणी, पावत्या स्वीकारणे, पेमेंट करणे ही बँकिंग व्यवहाराची जबाबदारी आहे. त्यापोटी त्यांना कमीशन मिळते. मात्र, ही कमाई किमान वेतनापेक्षा कमी आहे..त्यांना सुरक्षितता नाही. येथूनच डेटा लीक होऊ शकतो. सेवा देणाऱ्यांकडूनदेखील डेटा लीक होण्याची शक्यता आहे. ही संख्या अधिक मोठी असल्याने व्यावहारिकदृष्ट्या बँका त्यांच्या कामावर लक्ष ठेवू शकत नसून गळती रोखू शकत नसल्याचे बँक अभ्यासकांचे म्हणणे आहे..नफा वाढला पण...बँका आउटसोर्सिंग, कंत्राटी रोजगार आणि तात्पुरत्या कर्मचाऱ्यांचा वापर करून कर्मचाऱ्यांचा खर्च कमी करीत आहेत. यातून त्यांचा नफा वाढत आहे. दुसरीकडे बँकिंग हे एक अतिशय संवेदनशील क्षेत्र आहे. त्यामुळे गोपनीय माहिती आणि कागदपत्रांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता बँक अभ्यासकांनी व्यक्त केली. आरबीआय आणि सरकारने बँकेचा डेटा गळती होऊ नये यासाठी कठोर देखरेख व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. तसेच आर्थिक साक्षरता आणि डिजिटल साक्षरता मोहीम गरजेची आहे. ग्राहकांच्या मदतीसाठी बँकांकडे प्रत्येक राज्यात २४ बाय ७ हेल्पलाइन हवी. बँकांनी शंभर शाखांत फसवणुकीच्या घटनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक देखरेख गट ठेवावा. बँक बोर्डाने मंजूर केलेल्या गटाने कृती कार्यक्रम निश्चित करून आवश्यकतेनुसार मध्यावधी सुधारणा करण्याची गरज आहे.. बँकेतून डेटा लिक होणे ही घातक बाब आहे. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अधिक महत्त्वाची कामे सोपवू नये. त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी बँकेने घेत यंत्रणेत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. बँक मित्रांवर ग्रामीण आणि निमशहरी भागात बँकेची मदार आहे. त्यामुळे त्यांच्या समस्या सोडवणे गरजेचे आहे. - देविदास तुळजापूरकर, बँक अभ्यासक.