छत्रपती संभाजीनगर

Bank Security: खासगी बँकांत कंत्राटी कर्मचारी २० लाखांवर! डेटासह सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर, तोडगा काढण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Data Security Risk: सार्वजनिक आणि खासगी बँकांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमुळे बँक डेटाच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्रयस्थ संस्थांमार्फत काम देताना नियंत्रण कमी झाल्याने डेटा लीकची शक्यता वाढल्याची तज्ज्ञांची चिंता.
Bank Security

Bank Security

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हरेंद्र केंदाळे

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यात सार्वजनिक बँकांसह खासगी बँका आणि नॉन बँकिंग वित्तीय संस्था कंत्राटी कर्मचारी भरती करीत आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक बँकांमध्ये २.५५ लाख, तर खासगी बँकांमध्ये सुमारे २० लाख इतके कर्मचारी आहेत.

Loading content, please wait...
Bank
Security
Cyber security
rbi
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com