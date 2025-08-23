Chhatrapati Sambhajinagar: परीक्षा केंद्रात बेकायदेशीर शिरकावप्रकरणी गुन्हे नोंदवा, न्यायालयाकडून हर्सूलच्या पोलिसांना निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर : दहावी-बारावी परीक्षांच्या काळात झालेल्या गंभीर गैरप्रकारावर अखेर न्यायालयाने कठोर पवित्रा घेत पोलिसांना थेट फटकारले. सहन्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) न्यायालयाने यातील परीक्षा केंद्रावर बेकायदेशीर शिरकाव करणारे गैरअर्जदार चंद्रकांत चव्हाण यांच्याविरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियमानुसार, गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश हर्सूल पोलिसांना देण्यात आले आहेत..२७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दुपारी काही अनोळखी लोकांनी स्वत:ला ‘भरारी पथक’ म्हणून ओळख देत अर्जदार तथा केंद्रप्रमुख गोपाल जाधव यांच्या शाळेत प्रवेश केला. ओळखपत्र मागितल्यावर ते दाखविण्यास नकार दिला. चंद्रकांत चव्हाण व त्यांच्यासोबतच्या काही लोकांनी पेपर संपल्यानंतर व पर्यवेक्षक दालनाबाहेर गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांकडून प्रश्नपत्रिका जमा करून त्यामध्ये खाणाखुणा केल्या, त्यास अर्जदार जाधव यांनी आक्षेप घेतला..या कृत्याबाबत जाधव यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली. त्या अनुषंगाने चौकशी समिती स्थापन होऊन चौकशीअंती चंद्रकांत चव्हाण यांनी गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या १८ मार्च २०२५ रोजीच्या टिपणी आदेशाप्रमाणे शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक यांनी या गुन्ह्यात केंद्र संचालक म्हणून फिर्याद देण्याचे आदेश दिले होते..न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले, की परीक्षा केंद्रावर परवानगीशिवाय शिरकाव करणे हा गंभीर प्रकार आहे. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या नियमांनुसार, केंद्र संचालक व पर्यवेक्षकांशिवाय इतर कोणालाही प्रवेश नाही. गैरअर्जदार चंद्रकांत चव्हाण अनधिकृतरीत्या परीक्षा केंद्रावर उपस्थित असल्याचे दिसून आले. .प्रश्नपत्रिकेमध्ये गैरप्रकार कुणी घडवून आणला, हा चौकशीचा भाग होता. अर्जदार गोपाल जाधव यांनी तक्रार स्पष्टपणे पोलिस ठाण्यात दिली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने काहीच न झाल्याने न्यायालयाने अर्जदाराचा अर्ज मंजूर केला. पोलिस ठाणे हर्सूल यांना प्रस्तुत प्रकरणात जाधव यांच्या अर्जाच्या अनुषंगाने चव्हाण यांच्याविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद करून त्या अनुषंगाने चौकशीचे आदेश दिले..Maharashtra Rain : विदर्भात पावसाचा हाहाकार; कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात मुसळधार ; 'या' जिल्ह्यांत रेड अलर्ट जारी .सीसीटीव्हीतून पुरावे; पण पोलिसांकडून कृती शून्यचौकशी समितीच्या अहवालात स्पष्ट आहे, की चव्हाण परवानगीशिवाय परीक्षा केंद्रात उपस्थित होते. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांतून त्याची उपस्थिती उघड झाली. अर्जदाराने २४ मार्च व २२ एप्रिल रोजी पोलिस ठाणे व पोलिस आयुक्तांकडे लेखी तक्रारी करूनही कारवाई झाली नाही. यावर न्यायालयाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.