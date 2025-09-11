Crop Insurance: थकीत पीकविम्यापोटी १९० कोटी जमा करा; खंडपीठाचे राज्य सरकारला आदेश, चार आठवड्यांची मुदत

छत्रपती संभाजीनगर : खरीप व रब्बी हंगाम २०२०-२१ पासून थकीत असलेल्या पीकविमा नुकसानभरपाई प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. राज्य सरकारला १९० कोटी रुपये चार आठवड्यात न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती आर.जी. अवचट व न्यायमूर्ती अबासाहेब शिंदे यांनी दिले आहेत. .परभणी जिल्ह्यातील ८४ हजार ६९३ शेतकऱ्यांनी खरीप व रब्बी हंगाम २०२०-२१ साठी हप्ता भरला होता. परंतु, विमा कंपनी व शासनातील वादामुळे ६१ कोटी १५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई थकीत राहिली. यासाठी ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी ॲड. अजित काळे यांच्यामार्फत शेतकरी हेमचंद्र शिंदे, विश्वंभर गोरवे, गोविंद लांडगे, कृष्णा सोळंके व माधव घुन्नर यांनी खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली होती..या याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कृषी आयुक्त पुणे, जिल्हाधिकारी परभणी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी परभणी, ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांना प्रतिवादी करण्यात आले..खरीप हंगामात ७२ हजार ३९३ शेतकऱ्यांचे ५५ कोटी १० लाख रुपये, तर रब्बी हंगामात १२ हजार ३०० शेतकऱ्यांचे ६ कोटी ५ लाख रुपये थकीत आहेत. ॲड. अजित काळे यांनी युक्तिवाद केला. राज्य शासनाच्या उदासीनतेमुळे शेतकरी मागील साडेचार वर्षांपासून हक्काच्या भरपाईपासून वंचित आहेत. पीककर्ज सुरक्षित ठेवण्यासाठी घेतलेला विमा प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर संकट बनले आहे..Pimpri Chinchwad: बीआरटी स्थानके अंधारात; मद्यपींचा वावर, दिवे बंद असल्याने महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर .थकीत भरपाई न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे कर्ज थकले, व्याजाचा बोजा वाढला, पतमानांकन घसरले असल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने राज्य सरकारला १९० कोटी ७२ लाख रुपये चार आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर रिलायन्स इन्शुरन्स कंपनीला अंदाजे ५१ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई जमा करण्याबाबत सूचना घेण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.