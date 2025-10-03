छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar: वाहनधारकांच्या जिवाशी खेळ; नाल्याच्या प्रवाहाने खचला पूल; अपघाताला आमंत्रण

Bridge Collapse: रेणुकादेवी कमानीत पूल पाण्याच्या प्रवाहामुळे खचला असून वाहनधारकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. स्थानिकांनी प्रशासनाकडे तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संंभाजीनगर : येथील रेणुकादेवी कमानीतून जाणारा व धुळे-सोलापूर हायवेला जोडणारा महत्त्वाचा रोड सध्या वाहनधारकांच्या जिवाशी खेळत आहे.

