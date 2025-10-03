Chhatrapati Sambhajinagar: वाहनधारकांच्या जिवाशी खेळ; नाल्याच्या प्रवाहाने खचला पूल; अपघाताला आमंत्रण

छत्रपती संंभाजीनगर : येथील रेणुकादेवी कमानीतून जाणारा व धुळे-सोलापूर हायवेला जोडणारा महत्त्वाचा रोड सध्या वाहनधारकांच्या जिवाशी खेळत आहे..देवांश लॉन्स व एंजल किड्स शाळेसमोरील नाल्यावर बांधलेला पूल पाण्याच्या तीव्र प्रवाहामुळे खचू लागला असून, रस्त्याच्या कडेचा भाग खोलगट झाला आहे. कोणत्याही क्षणी मोठा अपघात घडून जीवितहानी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे..या मार्गाने दररोज हजारो वाहने धावतात. बीड-धुळे-सोलापूर जोडणाऱ्या या रस्त्याला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा असला, तरी देखभाल आणि दुरुस्तीच्या बाबतीत संबंधित विभागाचे पूर्ण दुर्लक्ष दिसून येते..रस्त्याच्या कडेला इशारा फलक नाहीत, प्रकाशयोजना नाही; तसेच खचलेला भाग झाकण्यासाठी कोणतीही तात्पुरती उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. अपघात झाल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का? असा संतप्त सवाल स्थानिक नागरिक करीत आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar: महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे जीवघेणा प्रवास; अपघात वाढले, नगर छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाची अवस्था.सातारा-देवळाई जनसेवा कृती समितीचे अध्यक्ष बद्रीनाथ थोरात यांनी संबंधित विभागाकडे तत्काळ दुरुस्तीची मागणी केली आहे. जीवितहानी झाली तर त्याची जबाबदारी शासन व संबंधित विभागाची असेल, असे थोरात यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.