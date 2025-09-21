छत्रपती संभाजीनगर

Truck Accident: जळगाव महामार्गावरील चौका घाटात ट्रक उलटला; चौका घाटातील वळण रस्ता बनला धोकादायक..!

Accident News: फुलंब्रीजवळील चौका घाटातील वळण रस्ता अत्यंत धोकादायक ठरला आहे. शनिवारी मकासह ट्रक उलटला, मात्र चालक व क्लिनर यांचे प्राण वाचले.
नवनाथ इधाटे
Updated on

फुलंब्री : छत्रपती संभाजीनगर ते जळगाव या राष्ट्रीय महामार्गावरील चौका घाटातील वळण रस्ता अत्यंत धोकादायक बनला असून सातत्याने अपघाताचे सत्र या भागात सुरू आहे. मकाचे पोते घेऊन जाणारा ट्रक धोकादायक वळणावर शनिवारी (ता.२०) उलटल्याची घटना घडली आहे.

