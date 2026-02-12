Success Story: कृषिपंप दुरुस्ती करणाऱ्यांची लेक बनली कृषी अधिकारी; आई-वडिलांच्या कष्टाचे झाले चीज, रेणुकाचे दुसऱ्या प्रयत्नात शिकवणीविना यश!

-दत्ता देशमुखबीड : आई-वडिलांनी हातात पाणा-पक्कड, मार्तुल घेऊन शेतकऱ्यांचे जळालेले कृषिपंप दुरुस्त करून मुलांना शिक्षण दिले... मुलीनेही त्यांच्या कष्टाची जाण ठेवत मेहनत केली... ही मेहनत फळाला आली आणि लेकीने एमएपीएससीच्या कृषी सेवा परीक्षेत राज्यातून २४ वा क्रमांक मिळवत वर्ग एकच्या अधिकारीपदाला गवसणी घातली. ही कहाणी आहे तालुक्यातील काकडहिरा येथील शेतकरी कुटुंबातील रेणुका बागलाने हिची..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.अनिता व अशोक बागलाने दांपत्याला राम व लखन ही जुळी मुले आणि रेणुका ही धाकटी मुलगी. अशोकरावांचे शिक्षण दहावीपर्यंत, तर अनिताबाई सातवी शिकलेल्या. शेतातील उत्पन्नातून तीन मुलांचे संगोपन आणि शिक्षण कठीण असल्याने अशोकरावांनी कुठल्याही तांत्रिक पदवीशिवाय विद्युतपंप दुरुस्तीचे कौशल्य मिळविले. पत्नीही त्यांना हातभार लावत. त्यांनीही हे कौशल्य मिळविले. कुठल्याही शेतकऱ्याची विद्युत मोटार बिघडली, की बागलाने दांपत्य दुरुस्तीला पोचत आणि त्यातून मिळालेल्या पैशांतून मुलांना शिकविले..एका मुलगा फोटोग्राफी, तर एक अन्य व्यवसायात आहे. धाकटी रेणुका सातवीपर्यंत गावात शिकली. पुढे बारावीपर्यंत तिने परिसरातीलच साक्षाळपिंपरी येथे शिक्षण घेतले. आई-वडील शेतकरी व व्यवसायही शेतीशी निगडीत असल्याने तिनेही आपले करिअर कृषीमध्येच करण्याचा निर्धार केला आणि कृषी विज्ञान शाखेतून पदवी मिळविली. त्यानंतर रेणुकाने महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथून कृषी विज्ञान शाखेची पदव्युत्तर पदवी संपादन केली. सध्या तिचे याच विद्यापीठात पीएच.डी.चे शिक्षण सुरू आहे. अभ्यासाबरोबरच स्पर्धा परीक्षेचे स्वप्नही तिने मनाशी बाळगले होते..‘खो-खो’त राष्ट्रीय पातळीपर्यंत धडकअभ्यासात हुशार असलेली रेणुकाने खो-खो खेळातही प्रावीण्य मिळविलेले आहे. विद्यापीठाच्या संघातून राष्ट्रीय पातळीपर्यंत तिने धडक मारलेली आहे..आई-वडील शेतकरी असल्याने आपल्याला याच क्षेत्रात करिअर करायचे होते. त्यामुळे जीव तोडून अभ्यास केला. पहिल्या अपयशानंतर मी सातत्य ठेवून अभ्यास केला. इतरांनीही अपयश आले तरी खचून जाऊ नये, आपल्या परिश्रमात सातत्य ठेवा.- रेणुका बागलाने.सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...दुसऱ्या प्रयत्नात शिकवणीविना यश२०२२ मध्ये कृषी विज्ञान शाखेच्या पदव्युत्तर पदवीच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत असताना तिने एमपीएससीची कृषी सेवा परीक्षा दिली. यात तिला अपयश आले. त्यानंतर २०२४ मध्ये तिने दुसरी परीक्षा दिली आणि त्यात तिला यशही आले. २०२५ मध्ये मुख्य परीक्षेनंतर मुलाखतीनंतर आता जाहीर झालेल्या निकालात रेणुकाने राज्यात २४ वा रॅंक मिळविला. तिची कृषी अधिकारी वर्ग एकच्या पदावर निवड निश्चित झाली. विशेष म्हणजे तिने स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी कुठलीही शिकवणी लावली नाही. विद्यापीठातील ‘कृषिमित्र एकता मंच’ या अभ्यासगटातून तिला आवश्यक मार्गदर्शन मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.