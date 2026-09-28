छत्रपती संभाजीनगर

Accident News : बसच्या धडकेत तरुणाचा मृत्यू, एक गंभीर

Daulatabad Ghat Accident, ST Bus, Biker Dies: दौलताबाद घाटातील धोकादायक वळणावर एसटी बसची दुचाकीला धडक, एकाचा मृत्यू
Accident News
Accident News Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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माळीवाडा : दौलताबाद घाटातील धोकादायक वळणावर एसटी बस आणि दुचाकीची समोरासमोर धडक झाली. यात दुचाकीस्वार ठार झाला, तर सोबतचा गंभीर जखमी झाला. हा अपघात रविवारी (ता. २७) दुपारी सव्वातीनला दौलताबाद-खुलताबाद रस्त्यावरील मलिक हॉटेलसमोर घडला.

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