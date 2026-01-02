छत्रपती संभाजीनगर

अरे देवा, मेल्यानंतर तरी सोडा...! मृत्यूनंतरही दोन शिक्षकांना लावली ‘इलेक्शन ड्यूटी’… अन् वरून कारणे दाखवा नोटीस!

Show Cause Notice Issued to Dead Teachers in Sambhajinagar: प्रशासनाकडून पैठण तालुक्यातील संभाजी कर्डिले आणि राजेश बसचे यांची मतदान अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तसेच प्रशिक्षणाला गैरहजार राहिल्याबद्दल त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली
Dead Teachers Assigned Election Duty: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये दोन दिवंगत शिक्षकांवर महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान अधिकारीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. अशातच आता या दोन शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीसदेखील बजावण्यात आली आहे. या प्रकारानंतर प्रशासनाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा उघडकीस आला आहे. या घटनेनंतर राज्य शिक्षक सेनेसह सर्वत्र संताप व्यक्त केला जातो आहे.

