Dharashiv Kirtankar Fight : 'माझी सुपारी का घेतली?'; धाराशिवमध्ये दोन महाराज आपापसात भिडले, थेट हाणामारीनंतर बाल वारकऱ्यांना घेऊन महामार्गावर केलं आंदोलन

धाराशिव : कीर्तनाच्या सुपारीवरून दोन कीर्तनकार महाराजांमध्ये झालेल्या जुन्या वादाचे रूपांतर हाणामारीत (Dharashiv kirtankar fight) झाले. या घटनेनंतर एका कीर्तनकाराने बाल वारकऱ्यांना सोबत घेत थेट राष्ट्रीय महामार्गावर आंदोलन केल्याने तब्बल दोन तास वाहतूक खोळंबली. भर उन्हात आंदोलन केल्याने एका बाल वारकऱ्याला भोवळ आल्याने त्याला उपचारासाठी हलवावे लागले. या प्रकारामुळे प्रवाशांसह वाहनचालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला..सुपारीवरून दोन्ही कीर्तनकारांमध्ये जुना वादकीर्तनकार पांडुरंग धंगेकर आणि कीर्तनकार राहुल येलकर या दोघांमध्ये कीर्तनाच्या सुपारीवरून यापूर्वीपासून वाद सुरू असल्याची माहिती आहे. ‘माझी सुपारी तू का घेतोस?’ या कारणावरून दोघांमध्ये अनेक दिवसांपासून मतभेद होते. याच जुन्या वादातून दोन्ही कीर्तनकार पुन्हा आमनेसामने आले..सुरुवातीला दोघांमध्ये जोरदार शाब्दिक बाचाबाची झाली. मात्र, वाद वाढत गेल्याने त्याचे रूपांतर थेट हाणामारीत झाले. या घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले..Ladki Bahin Yojana ₹1500 Installment : लाडक्या बहिणींच्या खात्यात 3000 ऐवजी किती पैसे जमा झाले? घरबसल्या मोबाईलवर मिनिटांत तपासा रक्कम; कशी पाहाल स्टेटस?.बाल वारकऱ्यांना सोबत घेत महामार्गावर आंदोलनहाणामारीच्या घटनेनंतर एका कीर्तनकाराने बाल वारकऱ्यांना सोबत घेत राष्ट्रीय महामार्गावर आंदोलन केले. हे आंदोलन सुमारे दोन तास सुरू होते. भर उन्हात लहान मुलांना घेऊन महामार्गावर आंदोलन केल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निर्माण झाला. या आंदोलनादरम्यान एका बाल वारकऱ्याला भोवळ आल्याने त्याला उपचारासाठी हलवावे लागले. त्यामुळे या प्रकाराबाबत नागरिकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत..महामार्गावरील वाहतूक खोळंबलीदरम्यान, संबंधित प्रकरणात पोलिसांकडून गुन्हा दाखल करून घेण्याची तयारी दर्शविण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही आंदोलन करण्यात आल्याने राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली. वाहनांच्या रांगा लागल्याने प्रवाशांना आणि वाहनचालकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. कीर्तनकारांच्या वैयक्तिक वादासाठी बाल वारकऱ्यांना सोबत घेऊन महामार्गावर आंदोलन करण्यात आल्याने या प्रकाराबाबत नागरिकांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.