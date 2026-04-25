Dhule Solapur Highway Accident : अधिकारी होण्याचं स्वप्न अधुरंच! 'सीएटी' परीक्षेला जाताना काळाचा घाला; 18 वर्षीय तरुणीला ट्रकनं चिरडलं, 250 फुटांपर्यंत नेलं फरफटत

Fatal Truck Accident on Dhule–Solapur National Highway : धुळे–सोलापूर महामार्गावर ट्रकच्या धडकेत १८ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू झाला, तर वडील गंभीर जखमी झाले. परीक्षेला जात असताना घडलेल्या या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
18 year old girl killed in truck accident

esakal

दिनेश शिंदे
Updated on

चित्तेपिपंळगाव : धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील चित्तेपिंपळगाव (ता. छत्रपती संभाजीनगर) येथील उड्डाणपुलाजवळ शनिवारी (ता. २५) सकाळी अकराच्या सुमारास भरधाव ट्रकने दुचाकीला पाठीमागून दिलेल्या जोरदार धडकेत दुचाकीवरील १८ वर्षीय तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला. तर, वडील गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
