Dhule Solapur Highway Accident : अधिकारी होण्याचं स्वप्न अधुरंच! 'सीएटी' परीक्षेला जाताना काळाचा घाला; 18 वर्षीय तरुणीला ट्रकनं चिरडलं, 250 फुटांपर्यंत नेलं फरफटत

चित्तेपिपंळगाव : धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील चित्तेपिंपळगाव (ता. छत्रपती संभाजीनगर) येथील उड्डाणपुलाजवळ शनिवारी (ता. २५) सकाळी अकराच्या सुमारास भरधाव ट्रकने दुचाकीला पाठीमागून दिलेल्या जोरदार धडकेत दुचाकीवरील १८ वर्षीय तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला. तर, वडील गंभीर जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..मृत तरुणीचे नाव प्रतीक्षा गणेश ढगे (वय १८, रा. खोडेगाव, ता. छत्रपती संभाजीनगर) असे असून जखमी वडिलांचे नाव गणेश रुस्तुम ढगे असे आहे. प्रतीक्षा ही सीएटी परीक्षेसाठी वडिलांसोबत दुचाकीवर छत्रपती संभाजीनगरकडे जात होती. मात्र, परीक्षेपूर्वीच काळाने तिच्यावर घाला घातला..अपघातस्थळी उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ढगे पिता–कन्या दुचाकीवरून चित्तेपिंपळगाव उड्डाणपुलाच्या उतारावरून खाली उतरून पुढे जात असताना पाठीमागून आलेल्या आरजे, ३२, जीडी ७४३९ क्रमांकाच्या भरधाव ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडक इतकी भीषण होती, की प्रतीक्षा ट्रकच्या चाकाखाली सापडून जवळपास २०० ते २५० फुटांपर्यंत फरफटत गेली. यात तिचा जागीच मृत्यू झाला. धडकेनंतर तिचे वडील गणेश ढगे दूर फेकले जाऊन रस्त्यालगतच्या नाल्यात पडले. त्यांना गंभीर दुखापत झाली असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..अपघातानंतर चालक फरारअपघात घडल्यानंतर ट्रक चालकाने घटनास्थळावरून पळ काढला. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. पोलिसांकडून फरार चालकाचा शोध सुरू आहे. या घटनेची माहिती मिळताच चिकलठाणा पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने प्रतीक्षाचा मृतदेह ताब्यात घेऊन पुढील कार्यवाहीसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आला आहे..अधिकारी होण्याचं स्वप्न अधुरंच!प्रतीक्षा ही अभ्यासू व मेहनती विद्यार्थिनी म्हणून ओळखली जात होती. दहावी व बारावीपर्यंत तिने खो-खो, कबड्डी, हॉलीबॉल स्पर्धेत राज्यस्तरीय स्पर्धेत सहभाग घेतलेला होता. तिचे भविष्यात प्रशासकीय सेवेत मोठे अधिकारी होण्याचे स्वप्न होते. ती अनेकवेळा शाळेतील शिक्षकांना याविषयी बोलून दाखवायची, असे तिच्या बारावीतील वर्ग शिक्षकांनी सांगितले. सीएटीसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षेसाठी जात असताना झालेल्या या अपघातामुळे तिच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. गावात व परिसरात शोककळा पसरली असून नातेवाईक, शाळेतील शिक्षक व वर्ग मित्र मैत्रिणींनी हळहळ व्यक्त केली आहे..महामार्गावरील वेगावर नियंत्रण कधी? नागरिकांचा प्रश्नया अपघातानंतर धुळे–सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील भरधाव वाहनांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी पुन्हा एकदा पुढे आली आहे. उड्डाणपुलाच्या उतारांवर वेग मर्यादा काटेकोरपणे लागू करण्याची गरज नागरिकांनी व्यक्त केली आहे. या अगोदरही याच ठिकाणी अशाच अनेक अपघातात निष्पाप वाहन चालकांना जीव गमवावा लागला आहे, तर अनेकांना या ठिकाणी झालेल्या अपघातामुळे कायमचे अपंगत्व आले आहे. चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.