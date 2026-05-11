Chhatrapati Sambhajinagar: ‘ओटीपी’च नाही, तुमची ओळखही तपासली जाणार;डिजिटल सुरक्षेच्या नव्या युगाकडे बँकिंग क्षेत्राची वाटचाल, सुरक्षा पडताळणी होणार कडक

छत्रपती संभाजीनगर: ‘तुमच्या मोबाइलवर आलेला ओटीपी कोणालाही सांगू नका’, हा इशारा गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक बँक ग्राहकासाठी चांगलाच परिचयाचा झाला आहे. मात्र, आता केवळ ओटीपीवर आधारित सुरक्षा पुरेशी नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर डिजिटल व्यवहार व्यवस्थेत मोठे बदल केले जात आहेत. आता ग्राहकाची ओळख दोन किंवा अधिक स्तरांवर तपासली जाणार आहे. त्यात मोबाइलची ओळख, ग्राहकाचा चेहरा, बोटांचे ठसे, व्यवहाराची सवय, वापरलेले उपकरण, व्यवहाराचे ठिकाण यांचा समावेश असेल. यामुळे भविष्यात केवळ ओटीपी मिळाला म्हणून व्यवहार लगेच पूर्ण होणार नाही..देशात ऑनलाइन व्यवहारांची संख्या विक्रमी वेगाने वाढत असताना आर्थिक फसवणुकीच्या पद्धतीही अधिक तांत्रिक होत आहेत. बनावट ग्राहक सेवा केंद्र, खोटे केवायसी संदेश, स्क्रीन शेअरिंग ॲप, मोबाइल नियंत्रण प्रणाली आणि बनावट संकेतस्थळांच्या माध्यमातून ग्राहकांची बँक माहिती मिळवून लाखो रुपये लंपास करण्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. विशेष म्हणजे अनेक प्रकरणांमध्ये ग्राहकांकडे मोबाइल असतानाही व्यवहार झालेले दिसून आले..कुत्र्यांमुळे 'कान्हा'तील वाघ संकटात! CD व्हायरसच्या संसर्गाने वाघिणींसह ४ बछड्यांचा मृत्यू; वन्यजीवांना धोका.त्यामुळे ओटीपी आला म्हणजे व्यवहार सुरक्षित ही धारणा आता बदलत आहे. बँकिंग क्षेत्र आता व्यवहार करणारी व्यक्ती खरोखर खातेदारच आहे का, याची अधिक सखोल खातरजमा करण्याच्या दिशेने जात आहे. आतापर्यंत बहुतांश ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये कार्ड क्रमांक, ओटीपी, गुप्त क्रमांक यांच्या आधारे व्यवहार मंजूर होत होता. मात्र, आता बँका, आर्थिक तंत्रज्ञान कंपन्या दुहेरी सुरक्षा पडताळणी अधिक कडक करत आहेत. जून २०२६ पासून त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने केली जाणार आहे..मोबाइल कोणाचा यालाही महत्त्वनव्या सुरक्षा व्यवस्थेतील महत्त्वाचा भाग म्हणजे ग्राहकाचे खाते विशिष्ट मोबाइलशी कायमस्वरूपी जोडण्याची प्रक्रिया. यामुळे अचानक दुसऱ्या मोबाइलवरून व्यवहार सुरू झाल्यास अतिरिक्त पडताळणी होईल. चोरीच्या मोबाइलवरून व्यवहार करणे कठीण होईल. बनावट ॲप वापरून खात्यात प्रवेश रोखता येईल. तज्ज्ञांच्या मते, अनेक आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये सिम कार्ड आणि मोबाइल नियंत्रणाचा गैरवापर होत असल्याने मोबाइल ओळख ही सुरक्षिततेसाठी भविष्यात अत्यंत महत्त्वाची बाब ठरणार आहे..‘डीएड’ प्रवेशाला आजपासून सुरवात; खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ४९.५० टक्के तर मागास प्रवर्गासाठी ४४.५० टक्के गुणांची अट, वाचा....एआय ठेवणार सतत नजरनवीन प्रणालीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवला जात आहे. ही प्रणाली ग्राहकाच्या व्यवहारांची पद्धत समजून घेते आणि अचानक वेगळा व्यवहार झाल्यास सावध होते. उदाहरणार्थ ग्राहक नेहमी छत्रपती संभाजीनगरातून व्यवहार करत असेल आणि अचानक दुसऱ्या राज्यातून व्यवहार झाला, तर प्रणाली तो व्यवहार संशयास्पद मानू शकते. तसेच, नियमित लहान व्यवहार करणाऱ्या खात्यातून अचानक मोठी रक्कम पाठवली गेली किंवा मध्यरात्री सलग व्यवहार सुरू झाले, तर प्रणाली लगेच सावध होऊन अधिक पडताळणीची मागणी करू शकेल..नवीन व्यवस्थेत हे बदलनवीन सुरक्षाव्यवस्था लागू झाल्यानंतर ग्राहकांना एका व्यवहारासाठी काही सेकंद अधिक वेळ लागू शकतो. वारंवार पडताळणी करावी लागणे, नवीन मोबाइलवर अतिरिक्त तपासणी, व्यवहारापूर्वी चेहरा किंवा बोटांचे ठसे पडताळणे, अशा बदलांचा अनुभव येऊ शकतो. संशयास्पद व्यवहाराचा संशय आल्यास काही काळासाठी तो थांबवला जाऊ शकतो. अतिरिक्त ओळख पडताळणी मागितली जाऊ शकते, ग्राहकाला तत्काळ इशारा संदेश पाठवला जाऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.