Chhatrapati Sambhajinagar: कृषी पदवीच्या थेट द्वितीय वर्ष प्रवेशास सुरवात; राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांत शिक्षणाची संधी; १२ जूनपर्यंत करता येणार अर्ज

छत्रपती संभाजीनगर: महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे राज्यातील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी व डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली या चार कृषी विद्यापीठांतर्गत बी.एस्सी. (ऑनर्स) कृषी पदवी अभ्यासक्रमाच्या थेट द्वितीय वर्ष प्रवेश प्रक्रियेस प्रारंभ झाला असून प्रवेश अर्ज करण्यासाठी १२ जून अखेरची मुदत आहे. .राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांतर्गत असलेल्या बी.एस्सी. (ऑनर्स) कृषी पदवी अभ्यासक्रमाच्या थेट द्वितीय वर्षासाठी प्रवेश पात्रता महाराष्ट्र राज्यातील कृषी विद्यापीठांतर्गत कृषी तंत्रनिकेतनातून इंग्रजी माध्यमातील तीन वर्षांचा कृषी तंत्रनिकेतन पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण असलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत. याला किमान गुणांची अट आहे, खुल्या प्रवर्गासाठी किमान ६० सीजीपीए व आरक्षित प्रवर्गासाठी (अ.जा., अ.ज., वि.जा., भ.ज., इमाव, विमाप्र, दिव्यांग, अनाथ इ.) यांना किमान ५० सीजीपीए असावा..Petrol-Diesel-CNG Price: LPG गॅस दरवाढीनंतर आज पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर! आता किती रुपये मोजावे लागणार?.अर्ज कसा करावाउमेदवारांनी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या संकेतस्थळावर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरावा व आवश्यक कागदपत्रांच्या स्कॅन प्रती अपलोड कराव्यात. प्रवेश माहिती पुस्तिका, नियमावली, पात्रता निकष, आरक्षण नियम, जागांचे तपशील व प्रवेश प्रक्रियेबाबतची सविस्तर माहिती https://cetcell.mahacet.org संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. उमेदवारांनी अर्ज भरण्यापूर्वी प्रवेश माहिती पुस्तिका काळजीपूर्वक वाचावी, असे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे..Chhatrapati Sambhajinagar: फिर्यादीच निघाला ९१ लाखांच्या दागिन्यांचा चोर ; बनाव केला अन्् अडकला, रेल्वे स्थानिक गुन्हे शाखा, मनमाड लोहमार्ग पोलिसांची कारवाई.प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रकऑनलाइन अर्ज व कागदपत्रे अपलोडसाठी अंतिम मुदत : १२ जूनअंतरिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध : १५ जूनऑनलाइन तक्रार नोंदणी : १६ ते १८ जूनतक्रार निवारण यादी : १९ जूनअंतिम गुणवत्ता यादी : २० जूनप्रथम फेरीसाठी प्राधान्यक्रम भरणे : २० व २१ जूनप्रथम फेरी जागा वाटप : २३ जूनप्रथम फेरीनंतर रिपोर्टिंग : २४ ते २५ जूनद्वितीय फेरीसाठी प्राधान्यक्रम भरणे : २६ व २७ जूनद्वितीय फेरी प्रवेश वाटप : २९ जूनद्वितीय फेरीनंतर प्रवेश निश्चिती : ३० जून ते ०२ जुलैकेंद्रीभूत केंद्रनिहाय प्रवेश फेरी : ६ व ७ जुलैमहाविद्यालयस्तरीय प्रवेश फेरी : ८ व ९ जुलैप्रवेश प्रक्रियेची अंतिम तारीख : ९ जुलै.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.